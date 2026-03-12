健康解碼｜代謝性脂肪肝可惡化成肝硬化 及早改變生活習慣 逆轉病情

當肝臟累積過多內臟脂肪（5%以上）便定義為患上脂肪肝，區漢達醫生表示，代謝性脂肪肝與人體的代謝功能異常息息相關，並與常見代謝病有共同風險因素包括：過量進食；高糖、高鹽及高脂飲食，和缺乏運動。所以，患者很多時都有各種代謝病如糖尿病，不能掉以輕心。

代謝性脂肪肝為常見都市病，患者若能及早接受治療，可阻止長遠變成脂肪性肝炎，甚至肝硬化、肝癌等嚴重疾病。聖保祿醫院腸胃肝臟科專科醫生區漢達表示，代謝性脂肪肝與多種代謝疾病有關連，包括肥胖、「三高」問題，患者要好好管理病情，避免互相影響。建議採取多管齊下的策略，從多個層面著手，告別脂肪肝。

區醫生表示，礙於脂肪肝沒有明顯症狀，患者如沒有及時處理，往往會待至變成脂肪性肝炎（約有1至3成風險），才會出現疲倦、嘔心、食慾不振等症狀去求醫。臨床所見亦有部分病人是經驗血發現肝酵素超標，再進一步檢查發現患有脂肪肝。「如病人一直沒有改善脂肪肝，可能會於10年、20年後，惡化成肝纖維化、肝硬化，甚至肝癌，屆時病情已不能逆轉，更可能需要換肝來維持生命，不容忽視」區醫生補充。

張先生（化名）今年50多歲，體重指標高達27、28，屬嚴重肥胖。他因經抽血發現肝酵素超標，需轉介專科醫生跟進。其後檢查發現張先生患中度脂肪肝，他後來亦進行心臟檢查，發現血管栓塞及患上心臟病，需緊急進行通波仔手術。病人於術後，要持續控制體重，配合調節生活習慣及藥物治療，脂肪肝及其他代謝病病情同獲改善。

脂肪肝的診治不斷進步

醫學界過往未有針對代謝性脂肪肝的治療藥物，直至去年，美國食品及藥物管理局（FDA）批准首款可治療代謝性脂肪肝炎的口服藥推出市場，而本港暫未引入此藥。而一些有助控制體重的藥物，亦能改善代謝性脂肪肝及代謝性脂肪肝炎病情。此外，代謝性脂肪肝患者可考慮使用活性胺基酸（SAMe），它有下列四大功效：減少肝臟脂肪積聚、促進肝細胞再生能力、加強受損細胞自我修復和提升肝臟排解毒素能力，從而改善脂肪肝。

以下貼士對改善脂肪肝都有幫助，包括保持低熱量及低脂肪飲食；減少吃精緻加工食品、配合每星期2至3次運動。若患者能夠減走3%至5%體重，可改善脂肪量。減去10%或以上體重更能有效減緩、甚至逆轉肝纖維化進程，保護肝臟健康。