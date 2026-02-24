健康解碼｜從紅到穩 玫瑰痤瘡泛紅 其實可治

玫瑰痤瘡（Rosacea）是一種常見於面部中央的慢性炎症性皮膚病，患者多見於成年人，尤其是膚色較淺的女性。其最顯著的臨床特徵為持續性泛紅，常伴隨丘疹、血管擴張，甚至可能出現眼部症狀。泛紅不僅影響外觀，更對患者心理健康造成壓力，因此尋求有效且安全的治療方案成為臨床關注的重點。

皮膚科專科顏偉廉醫生表示，玫瑰痤瘡的泛紅主要表現為面部中央（如鼻、兩頰、額頭及下巴）持續性紅斑，這種紅斑有時會因外界刺激（如溫度變化、情緒波動、飲酒或辛辣食物）而加劇。部分患者還會出現丘疹、膿皰、明顯的毛細血管擴張，甚至眼部乾澀、刺痛等症狀。

診斷上，醫生會根據臨床表現、病史及排除其他皮膚疾病（如脂漏性皮炎、異位性皮炎等）來確診。值得注意的是，玫瑰痤瘡的泛紅是最困擾且最常見的症狀之一，治療方式涵蓋外用藥物、口服藥物及儀器治療等多元選擇。

凝膠的應用

以「溴莫尼定」（Brimonidine）凝膠為例，顏醫生指它是一種針對玫瑰痤瘡泛紅的外用治療藥物。其作用機制為選擇性α2腎上腺素受體激動劑，能收縮皮膚的小血管，從而減少紅斑。臨床證據顯示，溴莫尼定凝膠可於塗抹後30分鐘內顯著減少紅斑，效果可維持約12小時，特別適合需要短暫改善外觀的社交場合。然而，部分患者可能出現「反彈性紅斑」或局部刺激反應，因此建議在皮膚科醫生監督下使用，以確保安全與療效。

強脈衝光（IPL）治療

至於強脈衝光（IPL），則是一種針對泛紅和血管擴張型玫瑰痤瘡的有效治療方法。IPL利用多波長光能量，再透過不同的濾片阻擋有害波長的光綫，只讓特定波長的光到達皮膚，選擇性破壞異常血管。另外，由於黑色素、皮膚水分也會吸收光綫能量，所以IPL除了改善持續性泛紅及減少臉部血管之外，也會有美白、嫩膚的功效。臨床上，治療通常需進行至少三次，每次相隔約1-2個月。IPL治療效果較為持久，但費用相對較高。

另一種儀器選擇為血管激光，整體上和IPL效果整體相若，不過可能更貴。長脈1064nm血管激光針對部分較粗而且頑固的靜脈性血管效果也可能較好。顏醫生說，治療過程可能產生痛楚，部分患者需配合麻醉藥膏使用。這類儀器治療需由皮膚專科醫生操作，並根據個人膚質及病情調整參數，以減少副作用。

其他治療選擇簡述

對於部分玫瑰痤瘡患者，口服藥物「卡維地洛」（Carvedilol）為一種β受體阻斷劑亦可作為輔助治療，減低泛紅。顏醫生提醒，患者用藥時需注意系統性副作用：如低血壓、腸胃不適，且女性患者需注意避孕。建議使用時要和皮膚專科醫生商量，和定期復診監察副作用。

玫瑰痤瘡患者在日常護理上應採取溫和、低刺激性的潔面用品，避免過度清潔及摩擦皮膚。防曬是關鍵，建議選用物理性防曬產品，並避免長時間曝曬。飲食方面，應避免辛辣食物、酒精及極端溫差，以減少誘發因素。此外，應避免使用含酒精、酸類、強去角質或香料的護膚品，以及用過熱的水洗臉。這些日常管理措施有助於減少症狀發作頻率，提升生活質素。