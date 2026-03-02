健康解碼｜壓力累積 暗瘡爆發 處理「壓力瘡」須正確護理 免凹凸洞形成

暗瘡彷彿是一個人抗壓的指標，當遇到壓力或負面情緒累積，有些人很容易暗瘡大爆發，臉上每吋皮膚無不遭殃！有醫生提醒，如果暗瘡情況嚴重，可以尋求治療以免暗瘡進一步惡化，否則當壓力與暗瘡夾擊，會令患者跌入惡性循環。

暗瘡的形成與皮脂腺分泌過多油脂，堵塞毛孔有關，加上皮膚上積聚的油脂會滋生細菌，從而導致暗瘡發炎，也解釋到為何有時暗瘡「又紅又腫」。

壓力刺激荷爾蒙分泌

提到暗瘡的成因，很多人可能歸咎於天氣及飲食習慣，皮膚科專科李政謙醫生認為，無形的壓力往往是最容易被忽略的成因，它會改變荷爾蒙，刺激油脂分泌，增加黑頭及粉刺的生長，而壓力往往伴隨睡眠不足、飲食失衡及作息混亂等，這些連帶影響也會進一步惡化暗瘡的發炎情況。

李醫生曾遇過一名考生，考試期間壓力大增，持續長出「壓力瘡」，外觀上的轉變也令他自信心低落，兩者夾擊，彷彿讓他走入暗瘡的漩渦之中，最後需要接受藥物治療，始令暗瘡情況受控。他提醒，臨近考季或面臨轉職等重要時刻，壓力難免大增，如果任由負面情緒累積，有機會引起焦慮及抑鬱，屆時情況就更見棘手。

新型A酸 助改善凹凸洞

除了「大大粒」的暗瘡，凹凸洞也令一眾暗瘡患者「頭痛」。李醫生指出，凹凸洞或疤痕的出現，源於暗瘡發炎嚴重時，皮膚的真皮層的膠原蛋白被破壞，即使經過修復，膠原蛋白也無法彌補受損，以至留下凹痕。因此，他不建議患者自行用手擠壓暗瘡，此舉可能加劇皮膚組織損傷，令凹凸洞更容易形成，而且也會有感染細菌的風險。

要抑制暗瘡及避免凹凸洞，「事前事後」的準備當然不少得。李醫生舉例，生活上嘗試放鬆心情，紓緩緊張壓力，同時避免進食過多甜點及碳水化合物，因或影響血糖水平，有機會增加油脂分泌。治療上，則可按暗瘡的輕重程度，使用相應藥物，輕度暗瘡患者可以使用外用水楊酸或過氧化苯等藥物，中度則可由醫生處方外用A酸藥膏，去到嚴重程度，就有可能要再加上口服藥物，例如抗生素或異維A酸等。

針對暗瘡患者最關注的凹凸洞問題，李醫生指現時有些外用藥膏，有助避免留疤。以第四代A酸為例，它能針對主導細胞分化、凋亡與抗發炎的「RAR-γ A酸受體」，能夠減低炎症反應，加速細胞的更替，改善毛孔堵塞，同時能刺激膠原蛋白合成，改善皮膚質感及減低凹凸洞。

此外，A酸本身可以促進皮膚更替，刺激膠原蛋白生成並淡化色素沉澱，有助於提亮膚色，減少細紋與改善暗沉及疤痕。有研究指出，使用第4代A酸後，兩個星期後開始減少暗瘡及凹凸洞。李醫生說，治療暗瘡要保持耐性，避免操之過急，平日也要做好保濕護膚功夫，減低暗瘡形成的機會。

李政謙醫生提醒，治療暗瘡有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。