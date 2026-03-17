健康解碼｜女性停經後出血 可能是子宮內膜癌侵襲

每當提及婦科癌症，相信大部份人會即時聯想到「子宮頸癌」，但其實「子宮體癌」亦是一種威脅婦女健康的常見癌症。子宮體癌（主要是子宮內膜癌）是本港婦科癌症排名首位，有臨床腫瘤科醫生表示，陰道異常出血是子宮內膜癌重要症狀，呼籲女性如發現病徵，須盡快求醫。醫學界近年採取治療新標準、即免疫治療配合化療，冀為晚期患者燃亮治療曙光。

香港癌症資料統計中心2023年最新數據顯示，子宮體癌錄得1,306宗新症，佔女性癌症新症總數6.8%。臨床腫瘤科專科醫生岑翠瑜表示，子宮內膜癌早期會引起陰道出血，於中後期癌細胞會擴散到子宮附近結構，並可經淋巴和血液擴散到其他器官。

子宮內膜癌高危族群包括︰年過60歲、早來經或遲停經、月經紊亂或從未生育的女性、停經後服用荷爾蒙補充劑的女性、過重、糖尿病或有三高問題、卵巢多囊症等患者，以及直系親屬或自己曾患乳癌、卵巢癌或大腸癌等人士。臨床上常見症狀包括︰陰道出血，例如經期長而頻密、經血多或經期之間出血；停經後陰道出血或有異常分泌物；性交和小便時骨盤腔疼痛、大便習慣異常、下腹有硬塊、陰道排出膿血、體重減輕、疲勞等。

檢測變異基因以制定治療方案

發病期數是影響癌症存活率的關鍵因素。有關數據指出，第4期子宮體癌的5年存活率僅9.9%，遠低於第1期的89.7%存活率，故「早診早治」很重要。岑醫生指出，晚期或復發子宮內膜癌患者，會接受免疫組織化學（IHC）或次世代基因定序檢測（NGS）評估有否特定基因變異，主要是錯配修復缺失（簡稱dMMR）及其他生物標記，透過將子宮內膜癌分為不同的亞型，可影響患者的治療選擇及預後。針對病情晚期，傳統治療多安排化療來縮細腫瘤，但成效一直未如理想。

晚期患者採用免疫治療配合化療

近年，國際子宮內膜癌治療有新標準，在一線治療上採用免疫治療配合化療。研究顯示，免疫治療加化療用於子宮內膜癌患者上，成效比只用化療更好，可降低死亡風險多於3成，增加2年存活期達7成，比傳統化療僅約5成為高。此療法對微衛星不穩定性高（MSI-H）或dMMR的晚期患者獲益最大，2年存活期達8成以上。

免疫治療配合化療用於一線治療已在本港使用。岑醫生補充，於10年前，晚期或復發子宮內膜癌患者，除進行化療外，沒有其他選擇，現有免疫治療加化療屬重大突破。免疫治療需每3星期用藥1次，當病情穩定，部份治療可延至每6星期1次。副作用包括皮疹、腹瀉、甲狀腺功能低下、肝炎、肺炎等，患者要接受監察。

女病人接受合併療法助清除腫瘤

Macy今年39歲，患有多囊卵巢症，於2024年10月出現月經不規律及經期之間出血，惟拖延至去年4月才求診婦產科醫生。活檢確診屬於dMMR子宮內膜癌，腫瘤後來擴散到盆腔及腹部淋巴。Macy遂採用一線免疫療法合併化療，經5次療程後，子宮腫瘤縮小，腹盆腔淋巴結減至1厘米。完成6次化療後，去年底進行了全子宮切除術，包括雙側卵巢及腹盆腔淋巴。術後檢查證實子宮只餘微量癌細胞，淋巴轉移已消失。岑醫生指出，個案反映患者及早進行分子檢測並選用免疫化療，可為晚期病情人士帶來根治希望。

岑醫生最後提醒，治療子宮內膜癌有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。