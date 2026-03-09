健康解碼｜常拗柴 小心踝關節退化 踝關節軟骨磨蝕可致寸步難行

拗柴是指足踝關節外側韌帶拉傷，別以為一次半次沒所謂，如果輕視傷勢，復康不足而導致關節長期不穩定，出現慣性拗柴情況，亦有可能增加踝關節退化的風險，舉步維艱。有骨科醫生指出，所謂「退化」並非長者專利，熱愛運動的年輕人也會因扭傷而令關節提早退化，建議如經過保守治療仍未有改善，必須盡早求診。

王先生（化名）三十歲，每星期踢兩次足球，有時碰傷扭傷，實在無可避免。一年前踝關節開始疼痛，影響日常生活。檢查後發現，他的踝關節外側關節面出現嚴重軟骨磨蝕，局部甚至呈現「骨磨骨」情況，令他大感驚訝，即使休息及使用消炎止痛藥物等，痛楚也未有改善。於是向骨科專科醫生求診。

踝關節退化 年輕患者多

骨科專科吳卓基醫生指，踝關節退化多與外傷相關，例如多次「拗柴」（扭傷）、骨折或手術後遺症，王先生的個案很大機會因此而起。他解釋，關節表面軟骨會因老化或受傷而磨蝕或剝落，當軟骨消失，骨頭磨擦便會引起疼痛和發炎，嚴重時甚至導致關節變形或不穩。

要診斷踝關節退化，醫生會先了解患者病歷，再檢查關節是否腫脹或變形，並測試活動幅度與穩定性。X光能顯示關節間隙是否消失，但在早期階段，磁力共振（MRI）更能反映軟骨磨蝕情況。兩者相互配合，能更準確診斷。

除了疼痛，患者還可能出現腫脹、僵硬、活動幅度減少，更可能覺得關節不穩，容易再次扭傷。不少患者初期並未察覺異樣，常因其他原因檢查時才發現軟骨磨蝕。當疼痛加劇，才意識問題嚴重。

保守治療無效 或需接受手術

吳醫生表示，病情尚輕時，患者可採用保守治療紓緩症狀，如控制體重減少關節負荷、配合物理治療訓練肌肉力量與平衡感，增強關節支撐。藥物方面，止痛藥及消炎藥能暫時緩解不適，但對胃腸或腎臟有副作用。相比下，外用藥膏或止痛貼全身副作用相對較少，對踝關節周圍的局部不適及炎症可起一定紓緩作用，適合未能服用止痛藥的患者。承托力充足的鞋或鞋墊亦能分散壓力，部分設計如弧形鞋底（俗稱「船底鞋」）有助減少活動幅度，進而減輕疼痛。

若保守治療無效，患者便要考慮手術。吳醫生說，病情相對較輕的患者可透過微創手術處理局部軟骨問題；若屬於局部退化並合併力線偏移的年輕患者，可考慮截骨術，透過調整骨骼角度將力量重新分佈到未退化的部分，延緩進一步磨蝕。此手術常結合3D列印技術，製作個人化切割導引器，提高精準度與安全性。至於年長、退化嚴重者，則可考慮人工關節置換，配合3D輔助系統提高手術精準度，減少併發症。

故事中的王先生由於年輕且運動量高，不適合人工關節置換或融合術。經評估後，他接受截骨術。手術後，疼痛明顯減輕，活動能力逐步恢復，如今已能正常行走。

吳醫生提醒如有相關症狀或疑慮，請諮詢主診醫生，尋求專業意見及合適治療方案。