健康解碼｜癌症患者屬生蛇高危一族 盡早接種疫苗 可預防生蛇及併發症

當身體免疫力下降，隨時會被俗稱「生蛇」的帶狀疱疹侵襲。癌症患者因需接受癌症藥物治療或外科手術，身體更形虛弱，更應加倍留意。外科專科醫生吳家健建議癌症病友，應及早接種預防疫苗（「蛇針」），以有效減低生蛇風險，避免因生蛇而影響重要的癌症療程。

生蛇由水痘病毒引起。當兒時出水痘痊癒後，病毒會一直潛伏在神經系統內，待日後人體免疫力下降時，會再次活躍，沿著神經線侵入皮膚，引致水泡、疼痛等相關症狀。生蛇相當常見，吳醫生表示，根據推算，大約每6名港人便有1人曾生蛇。病發風險與免疫力有關，患有免疫力低下的疾病、50歲以上人士的發病率明顯較高。

癌症患者生蛇易併發肺炎肝炎

吳醫生解釋，癌症患者生蛇風險較高，可能與接受治療引致免疫功能受抑制有關，例如接受化療、電療或採用某些標靶及免疫力抑制藥物，都會減弱身體對潛伏病毒的控制力，而相關風險在確診或治療後的首1至3年最高。精神壓力、過勞或同時患其他疾病如糖尿病，都會進一步提高風險。

一般人生蛇會有水泡、刺痛感，而癌症患者因免疫力較弱，其皮疹和水泡可能更廣泛、癒合較慢，疼痛也可能更劇烈。他們出現神經痛後遺症的機會和疼痛程度都可能較高，更可持續10年或以上，影響生活質素。另外，更可出現肺炎、肝炎或腦炎等嚴重併發症，因病情嚴重需住院的風險亦高達3.6倍，甚至要暫停或延遲癌症治療，影響治療效果。患者日後亦有復發風險，故預防生蛇很重要。

癌症患者接種疫苗有效預防生蛇

李先生（化名）今年65歲因腸癌要接受微創切腸手術。術後兩星期感到腹痛，最初懷疑是傷口問題引致，遂入院診治。最終發現腰部出現紅疹及水泡，證實生蛇。幸好接受抗病毒藥物等治療，生蛇病情受控，痛楚持續約一星期。自經歷首次生蛇帶來的痛楚後，李先生決定接種預防疫苗，以免生蛇復發，影響抗癌病情。

吳醫生指出，癌症患者要預防生蛇，接種疫苗（俗稱蛇針）是最有效方法，即使不幸生蛇，亦能夠減輕症狀及病情持續的時間，加快康復。至於接種疫苗的時間，一般建議盡快打針，若癌症患者需迫切做手術，可於術後兩星期、待身體康復後才打針，然後再隔2至4星期進行化療等其他療程。除癌症患者外，其他手術病人例如要切除脾臟、接受器官移植等人士，最好於術前接種蛇針。

醫學界提倡50歲以上及18歲以上高風險人士可接種帶狀疱疹預防疫苗。美國臨床腫瘤學會ASCO指引建議癌症患者應主動預防生蛇。即使曾生蛇，亦應接種帶狀疱疹疫苗，去預防下次的生蛇及其併發症。現時的新一代重組疫苗屬於非活抗原疫苗，需要接種2劑疫苗，免疫系統弱的人，兩劑可相隔1個月時間注射，保護期長達至少11年。相比起舊有疫苗，由於舊疫苗屬活體疫苗，有機會出現輕微生蛇現象，故免疫功能不足人士不宜接種舊疫苗，新一代重組疫苗則無以上限制。

吳醫生最後提醒，預防及治療生蛇有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。