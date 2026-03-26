健康解碼｜家居化療可提升治療舒適度 醫生分享療程時小貼士

化療一定要在醫院進行？不是！對於某些癌症患者而言，家居化療是另一選擇。家居化療除了讓患者多留於家中陪伴家人外，亦可避免在醫院的感染風險，患者更可在輸注時外出活動，讓他們在漫長的療程中仍能維持良好的生活質素，以及保持心境開朗。對於在公立醫院就醫的患者而言，由於他們可於家中進行化療，無需因等候床位而影響化療時間，療程安排可更緊貼；而對於公營醫療系統，亦可降低其床位的負擔。

家居化療只適合於特定患者

臨床腫瘤科專科醫生李慧敏表示，家居化療所使用的藥物與傳統化療一樣，並不是使用新型的藥物，只是把輸注藥物的地點由醫院轉移到家中。值得留意是的，不是每一種化療藥物都適合進行家居化療，只是一些穩定性較強的藥物才合適，例如5-FU藥物，它主要用於消化道癌症如胃癌、大腸癌及胰臟癌等。另外，使用家居化療的患者必須能明白及理解指示，因過程中他們需在適當的時候觀察輸注瓶操作是否正常，或是若導管甩掉便須立即通知醫生；而年紀太大或身體狀況太虛弱的患者，由於他們出現副作用的情況會較多，所以未必適合採用家居化療。

家居化療小貼士

進行家居化療時，患者仍可外出用餐、散步或進行輕度運動，但要注意避免輸注瓶被太陽直接照射及體溫過高而影響輸注過程，因此醫生一般會建議患者外出時以衣物遮擋輸注瓶。李醫生稱，很多患者亦會問及進行家居化療時可否洗澡，其實只要避免直接沖洗到中央導管的位置，患者仍可每天洗澡。除此之外，睡覺時患者只需把整個輸注瓶放在床邊便可，因輸注瓶是非常堅固，一般輕微碰撞或壓到也不會破裂。李醫生又建議，患者可每12至18個小時觀察一下輸注瓶的體積有否縮小，以確定藥物正注射入身體內，因隨着藥物慢慢流入身體，輸注瓶會慢慢收縮。

另外，有些患者會擔心進行家居化療時會有很多注意事項。然而，李醫生解釋，患者進行家居化療時只需放鬆心情便可，因不少患者嘗試後都認為非常容易「上手」，而且不能「返轉頭」，若遇上診所需要關門的日子，他們也寧願等待診所應診時再進行家居化療，卻不想到醫院進行療程。對於一些不太放心的患者，李醫生會建議他們首次化療可先於醫院進行，讓他們了解整個過程後，才把之後的治療搬到家中進行。雖然癌症未必能完全被擊敗，但李醫生仍希望所有患者在治療過程中感到舒適及安心。最後，李醫生提醒每名患者的病情各有不同，如有疑問應與主診醫生商討。