健康解碼｜腸胃不適反覆出現？小心焦慮症的潛在影響

您是否經常感到腹瀉、腹痛，或是有胃部脹氣的情況，並第一時間將這些不適歸因於腸胃本身的問題？精神科專科醫生曹宇光指出，若這些困擾不斷的身體症狀持續存在，甚至影響到日常生活，且經醫生檢查後身體大致正常，並未發現重大結構性問題時，我們應考慮這些症狀是否源於情緒困擾，例如焦慮症。他提到，如果確診為焦慮症，透過適當的藥物治療，並結合調整生活習慣與學習有效的放鬆技巧，患者可以逐步克服情緒困擾與腸胃不適，重拾身心健康。

焦慮症與腸胃症狀的密切關聯 曹宇光醫生解釋，大腦與消化系統之間的互動是透過複雜的化學信號與內分泌系統來實現的。當人處於高度壓力下時，大腦會向內分泌系統發出指令，促使腸胃蠕動加快，從而引發腹瀉等不適。而腸胃不適時所產生的信號，也會傳回大腦，反過來加劇焦慮情緒。此外，腸道微生物系統的變化所產生的化學物質，同樣可能影響大腦，進一步作用於焦慮狀態。因此，患有情緒疾病，特別是焦慮症的人，經常會出現上下消化道的多種症狀，包括胃部脹氣、胃痛、噁心、胃酸倒流、腹部脹氣、腹痛、腹瀉，甚至便秘。這些症狀的具體表現與嚴重程度，在每個人身上都可能有所不同。

誘發焦慮症的多重因素 曹醫生進一步指出，焦慮症的成因相當複雜，可分為先天與後天因素。這些因素可能單獨或共同作用，增加罹病風險。常見的誘因包括：家族遺傳的影響（若近親有焦慮症病史，個人患病風險相對提高）、某些性格特質（如過度追求完美或責任感過重）、長期承受來自工作或家庭的壓力，以及過去曾遭遇的不愉快經歷等。在臨床診斷過程中，醫生會仔細了解患者的具體情況，判斷症狀是對日常壓力的正常情緒反應，例如是否在面臨考試壓力或工作「死線」時症狀變得更加頻繁，還是已經達到焦慮症的嚴重程度。必要時，醫生也會建議進行相關醫學檢查，例如血液檢查，以排除貧血或甲狀腺相關疾病，確定症狀是否由其他身體疾病引起。

個案分享：腹瀉嚴重影響日常工作與生活 一位從事物流行業的陳先生（化名），性格較容易緊張，長期承受巨大的工作壓力。近期，他發現每天出門上班前都需要頻繁上廁所，情況日益嚴重，甚至開始擔心通勤途中無法及時找到廁所，這已嚴重影響他正常工作。最終，經精神科醫生診斷，他確診為焦慮症，並開始接受藥物治療與心理輔導。服藥初期，陳先生曾出現一些副作用，例如性功能受到影響。然而，經過醫生調整藥物後，他的病情明顯改善，也不再受到副作用困擾，目前已能恢復正常的工作與生活節奏。

走出焦慮：多樣化的治療方法與放鬆技巧 針對焦慮症的治療，醫生會根據患者具體病情提供個人化的建議。對於病情較輕的患者，可嘗試透過不同的放鬆練習，如靜觀或慢呼吸練習，幫助身心放鬆。認知行為治療則能有效引導患者調整思維模式與觀念，例如幫助他們檢視是否過度擔憂或低估自己能力，進而減輕焦慮感。在藥物治療方面，常用的藥物包括血清素調節劑與去甲腎上腺素調節劑。此外，近年來也出現褪黑素受體激動劑等新選項，為患者提供更多治療選擇。除了專業治療外，患者在日常生活中保持規律飲食、作息定時，並維持適度運動，對於促進情緒健康也有很大幫助。

曹宇光醫生最後強調，焦慮症的治療方案多樣，每種方案都有其獨特的療效與潛在副作用。因此，患者與主診醫生充分溝通至關重要，以便共同討論並選擇最適合個人情況的治療計劃。

精神科專科曹宇光醫生