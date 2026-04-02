健康解碼｜慢性病患感染RSV病毒 隨時病情嚴重入院 宜及早注射疫苗 為身體築起防線

罹患慢性疾病如慢性阻塞性肺病、哮喘等的人士，若再不慎感染RSV（呼吸道合胞病毒），可能因病情嚴重而要入院治療，甚至須靠呼吸儀器維生，更可危及性命。有呼吸系統科專科醫生表示，曾有慢阻肺病患者感染RSV致氣促入院，康復後肺功能轉差，需長期聞氧氣，不能如常工作。他呼籲慢阻肺病、哮喘患者盡快接種RSV疫苗，增強保護力。

慢阻肺病、哮喘均是肺部慢性發炎疾病，其中慢阻肺病的成因包括吸煙、遺傳因素、有呼吸道感染病史等。衞生署資料指出，2023年慢阻肺病的住院病人出院及死亡人次超過1.8萬次，共991人死於此病。至於哮喘由過敏原、感染或冷空氣誘發，若急性發作需住院治療。有家族史、過敏體質等人患哮喘風險較高。本港75歲至84歲、85歲以上人士的兩個年齡組別，患哮喘比率最高均為2.5%。

感染RSV可變成重症 恐危及性命

為何感染RSV值得關注？呼吸系統科專科醫生陳嘉榮表示，50歲或以上人士包括患哮喘、慢阻肺病等慢性病患者，會因免疫系統較弱，容易感染RSV，且病情比一般人差，例如可致慢阻肺病患者的肺功能下降及氣管發炎。

來自海外及本地的不同研究，分析慢性病患者感染RSV的情況，其中一項針對65歲或以上、涵蓋健康人士及慢性病患者的研究發現，RSV在慢阻肺病住院治療個案中佔11.4%，在哮喘住院治療中佔7.2%。而長者感染RSV的死亡率比其他年齡層高出100倍。有本地研究指出，相比流感，RSV無論在死亡率、併發症及需使用氧氣治療或呼吸機的機會都更高。另有數據指出75歲以上長者感染RSV後，出現肺炎及呼吸道症狀的風險比流感高，多達11%住院患者需接受呼吸輔助治療、60日內死亡風險高12%，反映及早預防的重要性。

接種RSV疫苗為最有效預防方法

「RSV沒有特效藥作治療，若大家能盡早接種疫苗，即使受感染，變重症風險也會減低，病人未必要入院或使用呼吸機」陳醫生補充。針對年長人士，本港有兩款RSV預防合適的疫苗。其中一款是RSV佐劑疫苗，加入佐劑可提高疫苗效力，特別適合年長人士，佐劑疫苗已被使用長達數十年，屬安全有效。國際醫學期刊《刺針》最新研究指出，其效力至少接近3年。含佐劑的RSV預防疫苗，現時更可應用於50歲或以上有長期病患人士身上，常見副作用如發燒、針口紅腫痛。合資格人士可以利用醫療券進行接種。

多項指引建議慢性病患要接種RSV疫苗

美國疾病管制與預防中心（CDC）建議介乎50至74歲患長期病的高風險人士、及未曾接種RSV疫苗的75歲或以上長者，接種一劑有關疫苗。當中包括哮喘、慢阻肺病患者。全球哮喘防治創議（GINA）建議60歲或以上的長者及哮喘患者，應接種RSV佐劑疫苗。2026年慢性阻塞性肺病「GOLD治療指引」已採納RSV佐劑疫苗，能有效保護3個RSV季度數據，對有關疫苗的有效性予以肯定。

陳醫生表示，臨床曾接獲一名65歲慢阻肺病患者因氣促入院，檢測證實患肺炎，包括感染RSV及綠膿桿菌，住院一段時間後，病人雖康復出院，但肺功能下降，回家後要長期聞氧氣，未能如常工作，生活質素受影響。建議病人日後要接種預防疫苗包括RSV、流感疫苗及肺炎球菌疫苗等作保護，避免病情嚴重。

陳嘉榮醫生提醒市民，可諮詢其家庭醫生，根據個人情況，選擇最合適預防感染RSV呼吸道病毒的最佳方法。