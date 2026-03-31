健康解碼｜鼻敏感可降低睡眠質素 誘發各種健康問題 醫生籲「多管齊下」改善病情

鼻敏感發作，會令人不停流鼻水、打噴嚏，還會降低睡眠質素，長遠可構成不同健康風險。耳鼻喉科專科醫生顧家銘表示，鼻敏感患者睡覺時容易鼻塞，增加患睡眠窒息症機會，並且因晚間長期缺氧，令人有易倦、血壓高等健康問題。建議患者要正視病情，接受適當診治，可經鹽水洗鼻、藥物治療或手術方法，有助擊退鼻敏感。

鼻敏感一年四季都可發作，主要分為「過敏性鼻炎」及「非過敏性鼻炎」。顧家銘醫生表示，過敏性鼻炎患者會對個別致敏原，產生過敏反應，例如春天常見花粉、霉菌；或日常環境中的塵蟎敏感。非過敏性鼻炎多數與溫度、濕度轉變有關。其他誘因包括接觸及吸入蟑螂的排放物（不限是排泄物）、動物毛髮；化學品如油漆等；遺傳因素、壓力大、過度疲勞也可加劇鼻敏感。患者可受多種因素影響而病發，症狀包括打噴嚏、流鼻水、鼻塞、鼻痕、喉嚨痕癢及因鼻水倒流致咳嗽。同時可出現眼痕等眼敏感症狀。

鼻塞致無法深層睡眠

顧醫生指出，鼻敏感會對身體產生不同方面影響，例如睡覺時鼻塞，正常呼吸受阻，患者會不自覺改用口呼吸，也會打鼻鼾及加劇睡眠窒息症，影響睡眠質素，令日間工作或學習慣表現下降。而身體因上述情況致輕微缺氧，可產生易倦、血壓上升等問題，長遠更增加患心血管疾病機會。另外，鼻敏感缺乏控制，可增加感染鼻竇炎風險，故及早控制病情很重要。

不少人會購買成藥如口服抗組織胺藥物、通鼻劑或滴鼻劑等，冀能改善病情，但長遠未必見效。顧醫生解釋，口服抗組織胺藥物雖可紓緩症狀，若同時鼻塞嚴重，單靠此藥未必足夠，需考慮配合使用含類固醇的消炎噴鼻劑，控制病情。坊間的通鼻劑或滴鼻劑，有收縮鼻黏膜血管及減輕鼻塞的作用，只宜短期使用。若使用多於7至10日，鼻黏膜會有反應性擴張，可令鼻塞反彈或帶來更嚴重鼻塞。

高峰期之前使用噴鼻劑類固醇

對於患中至嚴重程度鼻敏感人士來說，使用消炎噴鼻劑是現時鼻敏感的一線治療方法，它含有低劑量皮質類固醇，直接用於鼻腔，可有效抗炎，從根源改善症狀，並能針對血液中各種致敏因子（即不只針對組織胺）發揮作用，適合受鼻敏感長期困擾人士使用，另可紓緩眼敏感症狀。顧醫生建議長年累月有鼻敏感人士，可於其鼻敏感高峰期之前預防性用藥，持續使用消炎噴鼻劑數個月，至高峰期過後為止，以長效控制病情。消炎噴鼻劑的類固醇含量低，只於鼻黏膜發揮功效及分解，適合長期使用，較常見副作用為輕微流鼻血。此外，免疫減敏治療也是其中一種治療方案，透過皮膚或血液測試找出懷疑致敏原，進行舌下免疫減敏療程，可減低症狀及對治療藥物的需求或依賴。

保持家居清潔及乾爽

顧醫生指出，要控制鼻敏感，宜多管齊下採取不同方法。除藥物治療外，患者可配合鹽水洗鼻，清除鼻腔的致敏原及污垢。如用藥一段時間後無改善，應及早求診耳鼻喉科醫生，了解是否有鼻瘜肉、鼻甲肥大或鼻中隔偏移等結構性問題，評估要否進行手術。此外，日常保持家居清潔，避免積聚塵埃及出現發霉。例如廚房及浴室要通風及乾爽，減少積水；每星期清洗冷氣機的隔塵網。定期用攝氏60度熱水清洗床單枕套，可考慮使用納米布料的床上用品，減少塵蟎。

顧醫生最後提醒，治療鼻敏感有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。