健康解碼｜做運動胸痛、行樓梯氣喘或是心臟變「肥」警號 小心患上隱性心臟病

做運動感到頭暈、胸痛，甚至連行樓梯都氣喘，這可能與阻塞性心肌肥厚症（簡稱心肌肥厚症）有關。情況嚴重時，患者更可能於運動期間誘發心律不正而猝死。心臟科專科醫生黃曜東提醒，這個先天性疾病在高強度運動下會「原形畢露」，呼籲有症狀人士盡快求醫，因應病情接受藥物治療，減低這個隱性疾病對身體帶來的威脅。

病人鍾先生（化名）年約50多歲，沒有心肌肥厚症家族史。他3年前開始出現氣喘，後來情況變得嚴重，活動能力持續退化，連行一層樓梯都氣喘遂求醫。最後確診心肌肥厚症，檢查顯示其心臟出口嚴重阻塞。由於他年輕時較少運動，故此未令病情浮現，直至近年養成運動習慣，始知病況。最終，他接受藥物治療後，氣喘症狀及心肌肥厚情況獲改善。治療數月後，身體逐漸回復正常，更可打波、游水。

隱形殺手 心肌肥厚症

黃曜東醫生表示，心肌肥厚症是指心臟的心室肌肉變肥厚，屬先天遺傳病，患者多為成人，每500人中便有1名患者，兒童與青少年也可發病，尤其有家族病史人士。年輕運動員屬高危病發一族，因為在運動中更易誘發心律不正及猝死。

原來心肌肥厚可致左心室流出道狹窄，患者休息時，心臟需求低，血流尚可維持；但運動時因心跳加快、心臟收縮力增強，導致狹窄加劇，血液流出受阻，造成胸悶、暈厥等症狀。當左心室流出道長期阻塞，會使心臟泵血效率下降，患者可出現呼吸困難、下肢水腫等心臟衰竭症狀。

若無及時治療，心肌肥厚和纖維化會干擾心臟的電傳導路徑，誘發心房顫動或心室性心律不正，其中心房顫動會增加血栓形成，進而導致腦中風或其他器官栓塞，增加猝死風險。另外，在運動或情緒壓力下，心律不整可能突然惡化，導致心臟停頓，令性命岌岌可危。

運動時出現異常不適應及早求醫

市民如何分辨運動期間的不適是否與隱性心臟病有關？黃醫生指出，若不適源於體力不足，通常在休息及補充水分後可逐漸改善，亦較少出現胸悶或胸痛。相反，若屬隱性心臟病發作，相關症狀可能反覆出現，即使輕度活動亦可誘發，例如因心臟供血不足而出現氣喘。一般情況下，健康人士多在高強度運動或炎熱環境下運動時，才會短暫感到氣喘。

黃醫生建議，懷疑或確診患者應避免高強度、競技性或爆發性運動，例如短跑、舉重及競技球類等；並可在醫護人員指導下，選擇低至中等強度的有氧運動，如步行、游泳及騎單車。不過，運動計劃最好先由心臟科醫生評估及制定，以確保安全。

及早診治心肌肥厚症防猝死

臨床上可透過心電圖、心臟超聲波等檢查，來診斷心肌肥厚症。患者可透過藥物治療作改善，例如「β受體阻斷劑」（Beta blockers）及「鈣離子通道阻斷劑」（Calcium channel blockers）來改善症狀。近年有口服藥物「心肌肌球蛋白抑制劑」，可透過減輕心臟肌肉過度收縮，改善舒張功能，改善心臟結構，部份病人在長期服用後，症狀大幅改善。此外，有家族病史、經常進行高強度運動或比賽人士，應盡早接受心電圖及心臟超聲波測試，及時發現這個隱性疾病，接受治療。

黃曜東醫生提醒，心肌肥厚症可致命，但初期症狀往往不明顯。若出現相關疑慮，或本身有家族心臟病史，應儘早求醫檢查，以便及早發現並接受適切治療。