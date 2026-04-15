健康解碼｜新一代銀屑病生物製劑 同時改善皮膚及關節炎症狀

銀屑病（俗稱牛皮癬）患者因免疫系統異常，錯誤攻擊自身健康細胞及組織，帶來皮膚痕癢、疼痛等多種症狀，甚至引發銀屑病關節炎等共病，嚴重可造成關節變形，後果無法逆轉。皮膚科專科醫生林旭強表示，銀屑病不但損害患者生活質素，也會因外觀問題而妨礙社交結友，為身心健康帶來負面影響。近年「雙靶點生物製劑」成為銀屑病治療關鍵，可同時針對性改善皮膚及關節炎症狀，有效緩解病情。

林旭強醫生表示，15至20多歲的年輕人及50至60歲的中年人，是銀屑病最高病發率的群組。誘因包括遺傳基因、壓力大、煙酒習慣及感染。整體患者中，有大約3成人會出現銀屑病關節炎共病。若無及時控制，病情惡化可致手指關節疼痛、僵硬及變形，大大影響日常生活及工作。其他可出現的共病包括心血管疾病、代謝綜合症及抑鬱症等須正視。