健康解碼｜新一代銀屑病生物製劑 同時改善皮膚及關節炎症狀

銀屑病（俗稱牛皮癬）患者因免疫系統異常，錯誤攻擊自身健康細胞及組織，帶來皮膚痕癢、疼痛等多種症狀，甚至引發銀屑病關節炎等共病，嚴重可造成關節變形，後果無法逆轉。皮膚科專科醫生林旭強表示，銀屑病不但損害患者生活質素，也會因外觀問題而妨礙社交結友，為身心健康帶來負面影響。近年「雙靶點生物製劑」成為銀屑病治療關鍵，可同時針對性改善皮膚及關節炎症狀，有效緩解病情。
林旭強醫生表示，15至20多歲的年輕人及50至60歲的中年人，是銀屑病最高病發率的群組。誘因包括遺傳基因、壓力大、煙酒習慣及感染。整體患者中，有大約3成人會出現銀屑病關節炎共病。若無及時控制，病情惡化可致手指關節疼痛、僵硬及變形，大大影響日常生活及工作。其他可出現的共病包括心血管疾病、代謝綜合症及抑鬱症等須正視。
傳統治療方案有不足之處
林醫生補充：「銀屑病患者因皮膚細胞發炎，以致出現很多皮屑，經常被人誤解有傳染性，被人歧視。無法如常人般生活，加上有關節炎共病風險，所以及早接受適當診治非常重要。」治療方面，病情輕微可使用類固醇藥膏、維他命D衍生物藥膏；若病情為中至嚴重程度，傳統方案包括系統性治療，例如紫外光治療，但需頻密進行療程；或服用免疫抑制劑，但會壓抑整個免疫系統，可能會有副作用須定期驗血。
雙靶點生物製劑可提升治療效果
醫學界一直努力研究銀屑病的治療方案，近年有新一代生物製劑、「雙靶點生物製劑」，專門針對兩個關鍵發炎因子，包括IL-17A及IL-17F。相比傳統單靶點生物製劑（僅針對IL-17A），雙靶點可全面抑制發炎途徑，同時改善皮膚斑塊及關節症狀，有助患者重返正常生活。研究顯示，使用PASI（銀屑病面積及嚴重程度指數）作評估，中至重度患者用藥後可快速見效，一般2至4週已明顯改善。另外，一年內有多達一半日子，能達致PASI 100，即完全清除銀屑病症狀。此藥已獲美國FDA及英國NICE等機構，批准用於治療中至重度銀屑病，並在銀屑病關節炎領域獲顯著療效。
林醫生強調，臨床上會因應患者不同情況，提供適合治療方案，考慮因素包括年齡、病情嚴重性及有否共病等，建議患者及早與醫生作商討。
大學生適當用藥後重拾校園生活
Alvin（化名）是一位大學生，因銀屑病發作，面部有紅色斑塊伴隨痕癢、疼痛等症狀，不敢外出見人，難以結交朋友，寧願「收埋自己」。他後來更因銀屑病關節炎，導致手部關節疼痛和僵硬，未能如常打波、做運動，情緒很低落。自從使用雙靶點生物製劑後，其病情受控，皮膚及關節炎症狀獲改善，因而重拾自信，可如常生活，包括結識朋友。林醫生指，除接受適當藥物治療外，患者要保持良好生活習慣，避免煙酒、控制體重及適當護理皮膚，例如使用潤膚膏、避免用太熱的水洗澡。。
林醫生提醒，治療銀屑病有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。