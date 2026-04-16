健康解碼｜個人化精準治療 提升晚期腸癌治療效果

癌症治療日新月異，藥物選擇更具靈活性，為患者帶來新希望。臨床腫瘤科專科醫生謝慧珊表示，以晚期大腸癌為例，臨床上醫生會因應病人的基因檢測結果，制定個人化精準治療方案，包括採用適合的標靶藥物，例如「抗表皮生長因子」配合化療，提升整體治療效果，有助延長患者存活期及保持生活質素。 香港癌症資料統計中心資料顯示，2023年本港新增5,467宗大腸癌新症，死亡個案達2,266宗，令大腸癌成為第3位常見癌症，亦在致命癌症中排第2位。謝慧珊醫生表示，大腸癌多數成因不明，風險因素包括常吃紅肉或加工肉、缺乏纖維攝取等。礙於早期症狀不明顯，也可能與其他疾病如痔瘡等混淆，增加病情被忽略的機會。隨著癌細胞擴散，患者逐漸出現排便習慣改變、肚痛、便血、體重下降、易倦等症狀，甚至可因「腸塞」入院。回顧2023年整體新症中，多達23.9%病人確診時屬第4期大腸癌。謝醫生強調：「晚期的治療方案比早期更複雜，所以病人盡早求醫，要接受的治療及相關費用都可減少。」

基因檢測有利尋找適合標靶藥物 若病情屬第四期，治療目標是延長壽命及改善生活質素。醫生會根據患者的病情及身體狀況，配合基因檢測等各檢查結果，制定個人化精準治療方案，例如挑選對應的標靶藥物，配合化療來提升治療效果。謝醫生指出，大腸癌以RAS基因突變最常見、佔一半病人，其他較常見有BRAF突變（約8%），及較少見的基因變異如「微衛星不穩定性」（MSI-High）約佔4%至5%個案。 抗EGFR藥物輔助化療提升治療效果 大腸癌標靶藥物分為兩大類包括「抗表皮生長因子」（Anti-EGFR）及「抗血管增生因子」（Anti-VEGF），都能阻止癌細胞生長或令其死亡。謝醫生指出，若基因檢測發現，患者無RAS基因突變（即「野生型」），便能用抗表皮生長因子，例如標靶藥「Cetuximab」，並配合化療使用，提升治療效果。即使之後對抗表皮生長因子有抗藥性，有研究指出停藥一段時間後，若患者對藥物已沒有耐藥性突變，便可重新用藥，獲得成效。

另有一些研究發現，此藥配合其他藥物使用作新治療方案有良好或不錯效果，例如對「BRAF V600E」突變的患者，抗表皮生長因子與BRAF抑制劑結合使用，能延長患者存活時間。另外亦都會有新臨床試驗去進一步瞭解更多不同基因變化，有新數據顯示，KRAS G12C 抑制劑聯合抗表皮生長因子的組合方案， 在二線或之後治療中有不錯表現。 晚期病人治療後病情趨穩定 陳先生（化名）現年30多歲，因持續便秘、腹痛入院，檢查發現因晚期腸癌，造成腸阻塞及「腸穿」併發症。他後來及時採用適合的治療方案，徹底清除癌細胞，減低復發機會。陳先生康復至今已3年，可如常工作及去旅行。謝醫生強調，現有很多新方案採用不同配搭，治療晚期腸癌，鼓勵患者積極面對病情，對抗病魔，包括準時接受療程，不要錯失治療機會。

謝慧珊醫生提醒，治療大腸癌有不同方案，各有成效及副作用，患者應及早求醫，與主診醫生商討，選擇最合適治療方案，盡快展開治療，早日控制病情，避免情況惡化。

臨床腫瘤科專科謝慧珊醫生