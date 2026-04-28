健康解碼｜病人氣喘腹痛求醫 竟是心臟衰竭警號 早診早治 扭轉致命危機

心臟衰竭屬於可致命疾病，但早期症狀未必明顯，容易被忽略。心臟科專科醫生梅震宇表示，隨著人口老化，心臟衰竭風險持續上升，同時亦有年輕化趨勢。梅醫生憶述曾治療最年輕為29歲男患者因長期高血壓導致心臟衰竭，以致呼吸困難和肝臟腫脹入院治療，幸及時搶救，免除性命危險。現時有不同藥物及組合的治療方案，包括SGLT2抑制劑，可改善心臟衰竭病情，呼籲市民有類似症狀盡快求醫，務求及早診斷和治療。 梅醫生表示，本港每年約有2萬名病人因心臟衰竭入院，若病情不受控，患者在5年間的死亡率超過5成。人口老化會加劇病發情況，現時本港每年新症多達4千宗。心臟衰竭成因可分為兩大類，包括與心臟病有關，或非心臟病因素。前者可包括冠心病、心律不正或先天性心臟病。後者主要與慢性疾病及生活習慣有關，例如患有糖尿病、高血壓、內分泌疾病或有酗酒等不良習慣等。

氣喘症狀可能與其他疾病混淆 心臟衰竭早期症狀不明顯，除病情變化可造成以下問題，包括咳嗽、氣喘（尤其平躺時）、心悸、食慾不振、作嘔、頭暈；因身體積水引致體重上升、腳腫和腹脹。梅醫生指出，部份病人可能會將氣喘與其他疾病，例如慢性阻塞性肺病（即「慢阻肺病」）混淆。因為慢阻肺病同樣會引起咳嗽及氣喘，但患者主要是長期煙民，並伴隨濃痰、病發時發出如吹哨聲的喘鳴等症狀，而心臟衰竭患者較少有此情況，若有懷疑應先諮詢醫生意見。

肥胖男子因心臟衰竭致多種併發症 譚先生（化名）從事地盤工作，身型肥胖，早前因上腹痛求醫，入院檢查發現患上心臟衰竭，心臟功能只及正常人一半，並因而導致肺部積水，雙腳及肝臟腫脹。細問下原來他於數月前開始，出現氣喘及難以平躺睡覺，惟當時並未太在意。進一步的檢查發現，譚先生的心臟功能太弱，導致左心房積聚血塊，一度有中風危機，幸好及時診治。經過藥物治療，包括SGLT2抑制劑、抗凝血藥（「薄血藥」）。其病情和症狀得以明顯改善，氣喘症狀得到緩解、血壓亦回復正常。

梅醫生指出，心臟衰竭的後果不容忽視，患者有機會因缺氧引起頭暈及認知能力下降；亦有中風、肺積水等風險，甚至因嚴重心律不正引致猝死的風險。所以，及早正視問題，透過不同藥物治療或做手術，配合妥善管理病情，制定急性發作應對方案（例如限制水份、鹽分攝取量），有助逆轉心臟衰竭，保持生活質素。 因應病情制定心臟衰竭治療組合 治療心臟衰竭的藥物（又稱「四大支柱藥物」）包括血管緊張素受體 - 腦啡肽酶抑制劑（ARNI）、乙型阻斷劑、醛固酮受體阻斷劑及SGLT2抑制劑，分別經不同機制改善病情，但各有副作用，例如血壓低、心跳減慢或電解質失平衡等。故此，要視乎患者的不同病情及對藥物的適應情況，制定適合的治療組合。SGLT2抑制劑為例，此藥可改善身體的新陳代謝，減少氧化過程，並避免心臟細胞出現炎症及纖維化，有保護心臟、治療心臟衰竭的作用。由於此藥可經尿液排走多餘糖份，或有機會增加尿道感染，用藥前會先與病人作出足夠溝通，共同制定治療方案。

梅醫生最後提醒，治療心臟衰竭有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。

心臟科專科梅震宇醫生