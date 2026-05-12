健康解碼｜中年男子肝酵素超標 揭肝臟脂肪「爆燈」 減重配合健康生活 成功擺脫代謝性脂肪肝

本港每4人便有1人患有「代謝性脂肪肝」，此病與都市人的生活及飲食習慣息息相關。腸胃肝臟科專科醫生陳偉聰表示，不少脂肪肝患者同時患有代謝綜合症，對健康帶來多種風險。若不及早改善，長遠可惡化成肝硬化、肝癌等嚴重肝病。臨床上有病人透過減重及改善生活習慣，成功逆轉嚴重脂肪肝。都市人要護肝，建議保持健康飲食、運動鍛鍊肌肉及控制體重。

陳偉聰醫生表示，代謝性脂肪肝主要因新陳代謝功能異常引致，包括肥胖、胰島素阻抗及「三高」問題等，加上受生活習慣影響，如進食過量的高糖份、高脂肪食物；缺乏運動，令肝臟脂肪逐漸累積。當積聚5%或以上脂肪時，已屬於脂肪肝。

經身體檢查發現脂肪肝

臨床所見，脂肪肝早期無明顯症狀，患者多數經身體檢查發現肝酵素水平超標，才意外發現病情。整體脂肪肝患者中，約1至3成人會引發脂肪性肝炎，出現疲倦、食慾不振等問題。如惡化至肝硬化、肝癌，便有黃疸、腹水等症狀，惟病情已難逆轉。陳醫生解釋，此過程一般要經10年至20年時間，但同時患有代謝疾病的人士，病情或轉差得更快，故及早改善是非常重要。

病人多管齊下趕走脂肪肝

從事會計師工作的林先生（化名）今年40多歲，常外出飲食及缺乏運動，體檢發現血脂及肝酵素超標，血糖及尿酸指數也偏高，體重指標（BMI）為28，屬肥胖人士。詳細檢查證實他患有嚴重脂肪肝，並有肝硬化風險。由於健康已響警號，林先生決心減肥，節制飲食、勤做運動，例如保持少油及少糖飲食，減少外出食飯。同時配合服用降膽固醇藥物、活性胺基酸等。3個月後，體重由原來84公斤減至74公斤，健康指數回復正常，包括肝酵素、血脂，而且脂肪肝完全消失。由於身形改變，需重新購買稱身的衣服。

定期檢查助診治脂肪肝

要評估是否患有脂肪肝，市民可考慮定期檢測肝酵素水平作初步評估，並按需要接受腹部超聲波掃描、肝纖維化掃瞄等檢查。

治療方面，美國食品及藥物管理局（FDA）於2024年批准首款可治療代謝性脂肪肝炎的口服藥，但本港未引入此藥。一些幫助控制體重和「三高」的藥物，都能改善代謝性脂肪肝及代謝性脂肪肝炎病情。另外，患者亦可考慮使用活性胺基酸（SAMe），它有下列四大功效，包括減少肝臟脂肪積聚、促進肝細胞再生能力、加強受損細胞自我修復，及提升肝臟排毒能力，以改善肝臟健康。

其次，積極減重對改善脂肪肝也有幫助，若能減少3%至5%體重可改善脂肪量，減去10%或以上體重的病人可有效減緩，甚至逆轉肝纖維化進程。相關貼士包括遵照「低熱量」、「低碳水化合物」及「低脂」的三低飲食原則，並參考健康的地中海飲食方式。進行重量訓練，維持肌肉量，有助提升身體的基礎代謝率。建議每周做至少 150 分鐘中等強度的體能活動，例如緩步跑、行山。

陳醫生提醒，治療代謝性脂肪肝有不同方案，各有療效及副作用，患者應與主診醫生討論，選擇最合適的治療方案。