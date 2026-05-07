健康解碼｜多線藥物 抗衡癌細胞 HER2陽性乳癌 治療趨個人化

一旦患上癌症，不少人都會感到很徬徨，更會擔心生活質素受到影響。然而，隨着醫學科技進步，癌症治療趨向個人化。以乳癌為例，如今有多線藥物可應用於不同階段的治療，能夠針對腫瘤特性，一些晚期個案仍然可以與癌共存，在療程中保持正常的生活質素。 本港乳癌個案持續上升 根據香港癌症資料統計中心的資料顯示，乳癌是本港女士最常見的癌症，2023年共有5,585宗女性乳癌個案。臨床腫瘤科專科醫生陳心妍指，乳癌有不少風險因素，大致可分為不可改變及可改變因素，前者包括年齡增長、擁有乳癌家族史、帶有BRCA 1/2基因突變、曾有乳房良性疾病，以及過早或過遲收經等，而後者則是較遲或沒有生育、沒有哺乳、長期使用荷爾蒙藥物、體脂過高、吸煙及飲酒等。

一旦確診乳癌，醫生先要了解癌症的類型及期數才能決定治療方案。陳醫生表示，荷爾蒙受體陽性為最常見的乳癌類型，約佔六成半至七成，其後是HER2陽性乳癌及三陰性乳癌。至於期數方面，醫生主要視乎腫瘤的大小、有否淋巴核轉移及遠端擴散而決定。當確定患者的乳癌類型及期數後，醫生會考慮不同的治療方案如手術、化療、荷爾蒙治療、標靶治療及抗體藥物複合體（ADC）治療等，為患者「度身訂造」最合適的治療。 治療平衡療效與生活質素 針對晚期HER2陽性乳癌而言，一線治療主要會使用標靶藥物，它能在癌細胞外阻止HER2受體無法傳遞訊息，從而抑制癌細胞增長；二線治療則會在標靶治療上加入化療及ADC治療，其中ADC藥物能先追蹤癌細胞，然後再把化療藥物帶入癌細胞內。至於三線治療，醫生會考慮使用口服標靶藥物酪胺酸激酶抑制劑（簡稱TKI），它能配合口服化療藥物及單標靶藥物使用，令治療效果更理想。陳醫生指，標靶治療除了較個人化外，亦更有針對性，令副作用與傳統化療的有所不同。

50歲的周女士（化名）多年前確診患上第三期HER2陽性、荷爾蒙受體陽性乳癌，當時她立即接受術前標靶治療及化療，並於手術後使用電療、標靶治療及荷爾蒙抑制劑作輔助治療。然而，她其後腦部出現復發，需要轉用ADC藥物，惟一段時間後亦出現抗藥性。正值當時有新的口服小分子標靶藥物面世，適合晚期復發性及有腦部轉移的乳癌患者，因此醫生為她處方了該款藥物配合化療，病情得以受控一段時間。療程期間，周女士仍可以如常工作及陪伴子女，引證個人化治療可為晚期乳癌患者爭取更多時間陪伴家人，亦能保持生活質素。

自我檢查最為重要 要及早確診乳癌，陳醫生建議所有女士每月都要進行自我檢查，若乳房出現硬塊、皮膚有紅疹或潰爛、乳頭突然凹陷或有分泌物，以及腋下淋巴核腫脹等症狀時，便要盡快求醫及接受檢查。而40歲以上女性，亦應每一至兩年接受乳房造影檢查，有需要時可配合超聲波檢查。 最後，陳醫生提醒，治療乳癌有不同方法，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

臨床腫瘤科專科陳心妍醫生