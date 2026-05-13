健康解碼｜生蛇不能掉以輕「心」 心血管代謝病患者屬高危族群

很多人以為「生蛇」只是皮膚長水泡，但事實上，它與心血管健康有密切關係。研究顯示，心血管代謝病患者（如心臟病、糖尿病人士）不僅生蛇風險比一般人高，復發率亦顯著增加，更可能在發病後短時間內大幅提升心臟病發及中風的風險。心臟科專科醫生聶天霖提醒，生蛇並非單純皮膚問題，免疫力較弱或患心血管病者更需警惕。

帶狀疱疹病毒是生蛇的元兇，也是水痘的致病病毒。患者在兒時感染水痘後，病毒會潛伏於神經系統，當免疫力下降或年紀增長時便可能再次活躍，沿神經線引發紅疹和水泡，外形似蛇環繞身軀，因而俗稱「生蛇」。衞生防護中心數據顯示，九成以上39歲以上成人體內帶有此病毒，生蛇多見於50歲或以上人士，年紀愈大風險愈高。

生蛇可損血管壁 增阻塞風險

心血管疾病患者免疫力較弱，生蛇風險比一般人高34%，復發率增63%。病毒激活時可引發全身炎症，損害血管壁並增加阻塞風險，影響可長達十年。有研究指出，曾患生蛇者日後患心血管疾病的機率比普通人高約三成。糖尿病患者同樣屬高危，生蛇風險達四成，病情更嚴重，血糖控制困難，甚至需住院。研究亦顯示，糖尿病患者生蛇後更易出現神經痛後遺症，嚴重影響生活。

聶醫生表示，病發初期，患者常感到皮膚痕癢或痛楚，1至2日內出現紅疹或水泡，水泡可持續1至2週，伴隨刺痛或火燒般不適，之後逐漸結痂，整個病程約2至3週。患者亦可能出現發燒、頭痛和疲倦，嚴重時甚至引發二次感染或影響角膜，導致視力受損。坊間流傳「生蛇繞身一圈便會致命」並不正確，病毒通常只沿單側神經線活躍，偶爾同時影響多條神經，但並不代表必然危重。反而生蛇多見於免疫力較弱人士，應視為健康警號。

「黃金 72 小時」治療期不可失

若患者未能及早求診，可能出現後遺神經痛、面癱、細菌感染和皮膚疤痕，甚至腦炎、中風、心臟病或失明。帶狀疱疹病毒亦可透過飛沫或空氣傳播，具高度傳染性，因此患者在病情初期需隔離，以減低家人受感染的風險。聶醫生提醒，治療有「黃金72小時」，若能在發病後三日內開始服用抗病毒藥物，可縮短病程並減輕痛楚。

接種帶狀疱疹疫苗（俗稱「蛇針」）是預防生蛇最有效的方法。新一代重組疫苗需接種兩劑，間隔2至6個月，保護期長達11年，保護率接近九成。醫學界建議50歲以上人士及免疫力較弱者接種，即使曾經生蛇或打過舊疫苗亦適合。部分人士如嚴重敏感、懷孕或正患生蛇則不宜接種。接種後或出現短暫副作用，如紅腫、手臂痛、疲倦或發燒，通常維持2至3日。

除了接種疫苗，患者亦應積極控制「三高」，保持均衡飲食、避免吸煙、維持適當體重，並確保充足睡眠與壓力管理，以提升免疫力。醫生建議每週進行約150分鐘中等強度運動，如行樓梯、慢踩單車或太極，均有助增強免疫力。

聶醫生提醒，若出現疑似症狀，應與主診醫生商討合適的治療及預防方案。