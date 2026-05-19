健康解碼｜膽固醇新指標 助高危一族更有效減低心血管風險

不少人會定期接受體檢，監察血脂等「三高」水平，希望預防勝於治療。但體檢套餐選擇眾多，部分更涉及「脂蛋白A」、「脂蛋白B」等較少提及的血脂指標，究竟應如何選擇？有醫生指出，有高血脂家族史、帶有高危因素等人士，可考慮測試這些項目，進一步評估心血管疾病風險，提早作防治。 心臟科專科醫生陳曉藍表示，「脂蛋白A」即Lp（a），是由低密度脂蛋白膽固醇（即壞膽固醇）和另一種蛋白質組成的脂蛋白，濃度過高會令血管粥樣硬化、形成斑塊及血管栓塞。該水平由基因決定，由於較穩定，可一生人驗一次。正常水平為30mg/dL以下，若超標或反映有早發性心肌梗塞、中風等危機。至於「脂蛋白B」（ApoB）是壞膽固醇的主要結構蛋白，可受遺傳基因、肥胖及糖尿病等影響。不應多於130mg/dL，否則增加心臟病、中風等風險。

陳醫生指出，「脂蛋白A」、「脂蛋白B」屬於膽固醇新指標，但並非取代壞膽固醇測試，而是填補盲點，例如有些患者的壞膽固醇正常，但「脂蛋白B」較高，特別是患有代謝症候群、糖尿病或三酸甘油脂過高人士，故他們值得測試這些項目，及早應對病情。 另一指標「高敏感度C反應蛋白」（hsCRP）可反映身體有否炎症，能評估心血管疾病風險。原來部分人的壞膽固醇控制好，「脂蛋白B」尚可，但上述蛋白的水平偏高，反映有一定病發風險。陳醫生建議有較高心血管疾病風險人士，例如自己或家族有心臟病史、患早發性心血管疾病、有脂蛋白A濃度高的家族史、曾確診家族性高膽固醇血症（FH）的人，可諮詢醫生意見，了解要否檢測上述項目。

因應個人狀況制定改善膽固醇方案 一般人若壞膽固醇水平較高（壞膽固醇的理想水平應介乎2.6mmol/L至3mmol/L，具體目標應由醫生根據個人風險分層決定），建議先經飲食及運動習慣作改善。若有糖尿病、高血壓，或曾心臟病發、血管栓塞等問題，建議及早接受藥物治療，減低日後的心血管疾病風險。 陳先生（化名）現年50多歲，從事投資行業，三餐飲食及睡眠均不定時，經常外出食飯，較早前檢測血脂，發現壞膽固醇水平超標為3.6mmol/L，曾努力改變飲食習慣及勤運動，一度降至2.6mmol/L水平。但一段時間之後反彈至3.7mmol/L，後來服用他汀類藥物，才能將壞膽固醇降至達標水平。「市民不應視服藥為禁忌，因為長遠可有效減低中風等心血管疾病風險」陳醫生補充。

他汀類藥物具效用和安全 他汀類藥物是治療高膽固醇的一線藥物，此藥歷史悠久兼藥效具安全性，病人服藥可減低未來10年心血管疾病的風險。此藥能抑制身體產生過多壞膽固醇，服藥後患者的膽固醇水平可降低到4至5成。他汀類藥物同時有穩定血管斑塊、減少斑塊脫落及血管出現急性閉塞等風險，可為病人減低心血管疾病風險。 陳醫生指出，如病情控制未如理想，又或者出現肌肉痛、肝酵素高等他汀類藥物副作用，便要分別考慮加入或改用第二線藥物。情況未顯著改善，先改用其他二線藥物，有需要再配合針劑藥物。另外，建議市民由20歲起要接受高血脂檢測，若發現有心血管疾病風險或膽固醇水平偏高，建議更頻密檢測。

陳醫生最後提醒，治療膽固醇問題有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。