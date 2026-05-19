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健康解碼
出版：2026-May-19 07:30
更新：2026-May-19 07:30

健康解碼｜膽固醇新指標 助高危一族更有效減低心血管風險

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健康解碼｜膽固醇新指標 助高危一族更有效減低心血管風險

健康解碼｜膽固醇新指標 助高危一族更有效減低心血管風險

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不少人會定期接受體檢，監察血脂等「三高」水平，希望預防勝於治療。但體檢套餐選擇眾多，部分更涉及「脂蛋白A」、「脂蛋白B」等較少提及的血脂指標，究竟應如何選擇？有醫生指出，有高血脂家族史、帶有高危因素等人士，可考慮測試這些項目，進一步評估心血管疾病風險，提早作防治。

心臟科專科醫生陳曉藍表示，「脂蛋白A」即Lp（a），是由低密度脂蛋白膽固醇（即壞膽固醇）和另一種蛋白質組成的脂蛋白，濃度過高會令血管粥樣硬化、形成斑塊及血管栓塞。該水平由基因決定，由於較穩定，可一生人驗一次。正常水平為30mg/dL以下，若超標或反映有早發性心肌梗塞、中風等危機。至於「脂蛋白B」（ApoB）是壞膽固醇的主要結構蛋白，可受遺傳基因、肥胖及糖尿病等影響不應多於130mg/dL，否則增加心臟病、中風等風險。

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陳醫生指出，「脂蛋白A」、「脂蛋白B」屬於膽固醇新指標，但並非取代壞膽固醇測試，而是填補盲點，例如有些患者的壞膽固醇正常，但「脂蛋白B」較高，特別是患有代謝症候群、糖尿病或三酸甘油脂過高人士，故他們值得測試這些項目，及早應對病情。

另一指標「高敏感度C反應蛋白」（hsCRP）可反映身體有否炎症，能評估心血管疾病風險。原來部分人的壞膽固醇控制好，「脂蛋白B」尚可，但上述蛋白的水平偏高，反映有一定病發風險。陳醫生建議有較高心血管疾病風險人士，例如自己或家族有心臟病史、患早發性心血管疾病有脂蛋白A濃度高的家族史、曾確診家族性高膽固醇血症（FH）的人，可諮詢醫生意見，了解要否檢測上述項目。

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因應個人狀況制定改善膽固醇方案

一般人若壞膽固醇水平較高（壞膽固醇的理想水平應介乎2.6mmol/L至3mmol/L，具體目標應由醫生根據個人風險分層決定），建議先經飲食及運動習慣作改善。若有糖尿病、高血壓，或曾心臟病發、血管栓塞等問題，建議及早接受藥物治療，減低日後的心血管疾病風險。

陳先生（化名）現年50多歲，從事投資行業，三餐飲食及睡眠均不定時，經常外出食飯，較早前檢測血脂，發現壞膽固醇水平超標為3.6mmol/L，曾努力改變飲食習慣及勤運動，一度降至2.6mmol/L水平。但一段時間之後反彈至3.7mmol/L，後來服用他汀類藥物，才能將壞膽固醇降至達標水平。「市民不應視服藥為禁忌，因為長遠可有效減低中風等心血管疾病風險」陳醫生補充。

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他汀類藥物具效用和安全

他汀類藥物是治療高膽固醇的一線藥物此藥歷史悠久藥效安全病人服藥可減低未來10年心血管疾病的風險。此藥能抑制身體產生過多壞膽固醇，服藥後患者的膽固醇水平可降低到4至5成。他汀類藥物同時有穩定血管斑塊、減少斑塊脫落及血管出現急性閉塞等風險，可為病人減低心血管疾病風險。

陳醫生指出，如病情控制未如理想，又或者出現肌肉痛、肝酵素高等他汀類藥物副作用，便要分別考慮加入或改用第二線藥物。情況未顯著改善，先改用其他二線藥物，有需要再配合針劑藥物。另外，建議市民由20歲起要接受高血脂檢測，若發現有心血管疾病風險或膽固醇水平偏高，建議更頻密檢測。

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陳醫生最後提醒，治療膽固醇問題有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。

心臟科專科陳曉藍醫生

心臟科專科陳曉藍醫生

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