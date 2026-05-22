健康解碼｜糖尿病人 患冠心病風險高 新藥控糖+護心 助降併發症風險

糖尿病若不妥善控制，有機會誘發心血管疾病等併發症。心臟科專科醫生張志揚指，糖尿病患者罹患冠心病的風險比常人高，血管較易發炎、收窄，病情也較嚴重。患者亦往往伴隨「三高」等問題，需從多方面改善病情。惟傳統控糖藥只能局部控制血糖，近年有新藥「SGLT2 抑制劑」除有控糖效果外，亦有助降低患心血管疾病、腎病等風險，減慢有關病情的惡化速度。

糖尿病人血管容易發炎

張志揚醫生表示，糖尿病是心血管疾病風險因素之一，患者出現冠心病風險較高，因為血糖上升會令血管容易發炎；同時，血小板的凝血功能亦受影響，導致容易形成血栓。當血管受損，便有機會出現斑塊，當中含有較多發炎細胞和脂肪成分，若斑塊不穩定，可引起急性心臟病發。一般而言，由糖尿病引發的冠心病，病情會比較嚴重，患者血管會出現瀰漫性的收窄，「不是一個位置收窄了，而是整條血管也收窄。」張醫生補充。

神經線受影響 難察覺心絞痛

冠心病常見症狀包括胸痛（即心絞痛）、體力下降、容易疲倦等，情況嚴重可出現心律不整、心肌梗塞，甚至心臟衰竭。然而，部分病徵未必容易察覺，張醫生解釋：「不少人走兩步也會氣喘，但糖尿病人對於心絞痛的敏感度較低。糖尿病會影響部分神經線，因此部分病人對於疼痛的敏感度較弱，『唔知痛』。到後期，嚴重疼痛至需要入院檢查，才發現血管已嚴重堵塞。」

糖尿患者往往伴隨「三高」、肥胖等健康問題，需要「多管齊下」作管理，包括調整飲食及生活習慣、控制體重及依從醫生指示用藥治療等，並密切監測血糖水平，才可改善病情。張醫生指，糖尿病患者若患上嚴重、複雜的血管病，一般不會安排「通波仔」手術，因為手術難度較高，復發風險也不低。對於這類患者，一般會建議安排「搭橋」手術（冠狀動脈搭橋手術）。

新藥有效控制糖尿病及冠心病

若能盡早好好控制糖尿病，則可減低併發症及做手術的機會。張醫生指，傳統控糖藥物只能局限控制血糖，現時有新藥SGLT2抑制劑，可有效治療糖尿病及心血管疾病，副作用也較少，同時有助控制體重、減少蛋白尿，及減低心臟衰竭及腎病惡化風險。有研究更指，糖尿病患者服此藥後，因心血管疾病死亡風險可減低38%。

曾有50多歲男病人，患糖尿病及血管病，並有超重問題。礙於工作關係，他經常外出飲食應酬，較難妥善控制血糖。惟服用傳統糖尿病藥物，效果不理想，後來改用SGLT2藥物後，血糖受控及體重下降。雖然病人有血管出現5成堵塞，但因病情減慢惡化，可暫時毋須做「通波仔」手術。

*張志揚醫生提醒，治療糖尿病有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。