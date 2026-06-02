健康解碼｜少年心臟病發須「通波仔」 始揭膽固醇嚴重超標

壞膽固醇（低密度脂蛋白膽固醇）超標，一般並不會引起明顯症狀，患者若未能及早控制病情，長遠會出現心血管疾病風險。有心臟科專科醫生表示，曾有18歲少年因家族遺傳高膽固醇，導致多條血管栓塞及心臟病發，須靠「通波仔」手術保命。提醒市民及早檢測血脂水平，因應病情採取不同治療方案，包括改變生活習慣、口服藥物及針劑藥物等，以穩控壞膽固醇，提防心血管病變。 心臟科專科醫生聶天霖表示，根據2020至22年人口健康調查顯示，逾半港人膽固醇超標，當中原因可與生活習慣及遺傳有關，例如進食過多含高飽和脂肪、反式脂肪等食物，如煎炸食物、動物內臟；缺乏運動、吸煙、壓力大及睡眠不足等因素。遺傳因素包括患「家族性高膽固醇血症」，若缺乏控制，有心血管疾病的風險亦較高。

高風險人士更要嚴控壞膽固醇 壞膽固醇長期過高會積聚血管內壁，形成動脈粥樣硬化斑塊，使血管變狹窄，影響血液流動。同時誘發血管有炎症及鈣化，長遠可致冠心病、中風等疾病，包括急性冠狀動脈綜合症，患者會有胸痛、呼吸困難等症狀，後果可相當嚴重。「臨床所見，不少人是因心血管問題求醫，才發現壞膽固醇超標，反映及早檢測和控制非常重要。」聶醫生補充。 健康人士的壞膽固醇水平建議低於3mmol/L（毫摩爾/升），有心血管疾病風險的人，如心臟病或曾中風患者，指標應低於1.4mmol/L。歐洲心臟學會最新指引指出，對極高風險人士，包括曾出現動脈粥樣硬化心血管疾病復發且已服用最高劑量他汀藥物的患者，壞膽固醇應低於1mmol/L。

遺傳性高膽固醇可致血管嚴重阻塞 曾有一名身形偏瘦、無煙酒習慣的18歲少年，因急性心臟病發入院，檢查證實血管栓塞須做「通波仔」手術，壞膽固醇水平高達7mmol/L，是正常人的兩倍多。少年術後需長期接受藥物治療，預防復發。 聶醫生指出，治療方案按照病情而有異，如情況輕微，建議先改變生活及飲食方式，避免吃煎炸食物、勤運動、戒掉煙酒及減重。若無明顯改善需考慮服藥，例如一線治療他汀類藥物，可降低壞膽固醇水平約3至5成。但部分人服藥後會有肌肉受損或肝功能異常，未能繼續用藥。

降膽固醇針劑助改善病情 若服用他汀類藥物的效果未如理想，或因副作用停藥，可考慮其他藥物，如膽固醇吸收抑制劑、ACL抑制劑及降膽固醇針劑藥「PCSK9抑制劑」。聶醫生解釋，PCSK9抑制劑可增加肝臟回收血液中的壞膽固醇數量，數據顯示能降低壞膽固醇水平約6至7成，而且副作用少，並能減低心血管事件再復發機會。因應不同的選擇，一般數星期至數月注射一次，比口服藥更為方便。 要預防膽固醇超標，市民宜少吃煎炸食物、減少外出飲食，每周進行150分鐘中強度運動，如急步行。至於何時開始檢測膽固醇，美國心臟學會2026年最新建議，首次檢測可於9至11歲進行，評估有否遺傳膽固醇過高，以盡早干預。成人應由19歲起定期作檢測，每5年追蹤1次。實際檢測次數因不同病情及風險而定。

聶醫生提醒，治療膽固醇過高有不同方案，各有療效及副作用，患者應與主診醫生討論，選擇最合適的治療方案。

心臟科專科聶天霖醫生