健康解碼｜頑治抑鬱症毋須灰心 積極治療助走出低谷

抑鬱症從來不是一句「睇開啲」就能處理的事。它並非短暫的情緒起伏，亦不只是壓力過大所引起的心理反應，而是一種會同時影響情緒、身體、思想及行為的疾病。若未能及時處理，不但會影響日常生活，病情更可能逐漸惡化。有精神科專科醫生指出，即使屬於較頑固或反覆的抑鬱症個案，也不代表走到絕路。只要積極接受合適治療，復元之路仍然有跡可循。 抑鬱不只影響情緒 很多人提起抑鬱症，第一時間往往只聯想到「唔開心」。精神科專科葉沛霖醫生指出，當患者連續兩星期或以上，大部分時間持續感到情緒低落，便需要提高警覺。除了情緒困擾外，身體亦可能出現明顯變化，例如失眠、食慾下降；但亦有部分患者會出現相反情況，變得嗜睡或食量增加，甚至出現難以解釋的身體痛症。

他續稱，抑鬱症對思想和行為的影響同樣不容忽視。患者常見會出現專注力、記憶力及思考能力下降，亦容易反覆自責、覺得自己無價值，嚴重時更可能出現自殺念頭。在行為方面，患者或會對原本喜歡的事物失去興趣，整體動力下降，長期感到疲累。 至於抑鬱症的成因，通常並非由單一因素所致，而是生理、心理和環境因素交織而成。例如，有些患者受家族遺傳或腦內神經傳遞物質失衡影響；有些患者因成長經歷、性格特質、自我要求過高等因素而增加患病風險；亦有患者因長期壓力或重大創傷事件而逐漸陷入情緒低谷。由於每名患者的致病成因各有不同，因此治療方案亦因人而異。

「頑治」不代表無法治療 當抑鬱症控制不理想，除了持續影響情緒外，亦可能對患者的身體健康、日常生活及社交造成長遠影響。若同時伴隨焦慮或睡眠障礙，病情往往更為嚴重，不但對生活功能影響更大，自殺風險亦較高；同時對藥物治療的反應較差，療效出現亦較慢，故治療時需同時兼顧抑鬱、焦慮及睡眠問題作整體調整。 若患者已先後使用兩種抗抑鬱藥物，並有足夠劑量及足夠時間治療，病情仍未見理想改善，便可界定為「頑治抑鬱症」。「頑治」並不代表無法醫治，而是反映治療策略需要更審慎地檢視與調整。

在治療頑治抑鬱症方面，現時有不同藥物調整方案可供考慮。傳統口服治療包括轉換不同抗抑鬱藥、合併使用抗抑鬱藥，或加入情緒穩定劑；而較新的治療方案，則是在原有的抗抑鬱藥基礎上，加入低劑量新一代抗精神病藥物（血清素多巴胺調節劑）作為加強治療。這類藥物可透過調節腦內神經傳遞物質（如血清素、多巴胺及去甲腎上腺素）的平衡，加強改善抑鬱的療效、恢復功能，並可按個別情況改善焦慮或睡眠問題，且一般不會造成依賴。 曾有一名原本在公司擔任管理層的患者，工作能力強。在抑鬱症發作後，服用過不同的抗抑鬱藥物，但情緒依然持續低落，專注力及思考能力都大受影響，並伴隨強烈焦慮，擔心自己無法康復及重回職場，甚至拖累家人，最終暫停工作。其後，醫生在原有的抗抑鬱藥物治療基礎上加入新一代抗精神病藥物後，患者病情約三星期開始出現改善，焦慮思緒減少，情緒逐步回穩，認知功能亦有所恢復。

陪伴同樣是治療一部分 除了藥物治療外，陪伴亦在康復過程中扮演關鍵角色。家人及朋友可多一點理解、多一點關懷，並在生活細節上提供實際支持，例如協助安排覆診、分擔日常事務，或鼓勵患者持續接受治療，幫助他們逐步走出困境。葉醫生最後提醒，抑鬱症的治療有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。