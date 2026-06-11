健康解碼｜正視心臟衰竭 積極管理病情 減低入院及死亡風險

突然變得易倦、做事力不從心，體力下降，甚至出現氣喘，可能是患心臟衰竭的警號？心臟科專科醫生黃煒倫表示，心臟衰竭成因眾多，並可發生在不同年齡人士身上，患者有懷疑宜及早診斷，把握治療時機，選擇適合藥物，可有效應付心臟衰竭病情，改善症狀及減低入院風險。 黃醫生表示，當心臟出現泵血困難，便會影響血液流通，可致心臟衰竭。成因可包括心瓣倒流或閉塞、心臟肌肉衰弱、心律不齊、心房顫動、急性心肌炎（可見於不同年紀人士身上，包括年青人）；或長者冠心病發作，引致心臟肌肉壞死，造成心臟衰竭。

氣喘、體力下降為心臟衰竭症狀 心臟衰竭早期症狀包括易倦、體力不足，例如過往能夠行5層樓梯，現時只能夠行3層。當病情轉差，患者會血壓低、容易頭暈，出現氣喘及腳腫，甚至做運動或躺平時感到氣喘。「有些病人太遲求醫，檢查結果顯示心臟已經擴大、心肌變薄，導致心臟收縮無力，泵血功能變弱，腎臟亦受影響，所以有懷疑症狀，要及時去做檢查，接受適當治療，可避免心衰竭變得嚴重」黃醫生補充。 心臟衰竭患者每次病發入院，之後身體狀況都會轉差，曾經有研究顯示，若心衰竭情況嚴重，患者在5年內的死亡率高達5成，故不能低估有關病情。其中冠心病、「三高」患者屬高危人士，尤其要留意。

年青病人氣喘求醫揭發心臟衰竭 林小姐（化名）曾因易攰、「唔夠氣」而求醫，檢查發現其心臟發大及衰竭，心臟功能只得3成。由於她只有20多歲，未曾想過身體會有大毛病，臨床上亦找不到病因，估計可能過往曾患上感冒，誘發了急性心肌炎致心臟衰竭。經過藥物治療包括SGLT2抑制劑，林小姐的症狀有改善，康復後她積極處理病情，以免身體轉差。 黃醫生解釋，求診病人可透過「NT-proBNP」血液測試，評估有否心臟衰竭問題，其數值越高，反映心臟功能越差。經進一步檢查，可找出相對病因，包括心電圖、超聲波檢查、心血管檢查等，從而對症下藥。

心臟衰竭藥物治療有新方向 治療心臟衰竭的藥物（又稱四大支柱藥物）包括礦物性皮質素受體抑制劑、血管擴張劑、乙型阻斷劑及SGLT2抑制劑，分別透過不同機制改善病情，但部分存局限。其中礦物性皮質素受體抑制劑，主要透過排出多餘水份，令心臟壓力降低，但可引起鉀高或電解質失衡；血管擴張劑及乙型阻斷劑同樣有助減低心臟負荷，但前者可致血壓低，後者可能會減慢心跳。 至於SGLT2抑制劑有保護及改善心臟功能的作用，可減少相關發炎及心臟纖維化，並且沒有上述藥物提及的副作用，相對安全。此外，患者平日要謹慎控制「三高」病情，避免肥胖，減少從飲食中攝取過量鹽份，培養運動習慣及戒煙等。若有水腫問題，便要限制水份吸收。