健康解碼｜社交平台興起「好男人曬針卡」 醫生提醒男性感染HPV風險不容忽視

近日社交平台掀起「好男人曬針卡」新風潮，不少男士主動分享接種HPV疫苗的紀錄，令過往較少被公開討論的健康議題，逐漸成為大眾關注焦點。有醫生提醒，接種HPV疫苗是目前醫學界公認、適用於男女雙方的有效預防方法之一，助保障自己及伴侶的健康。 HPV 不只是女性問題 雖然HPV感染多與性接觸有關，但亦有機會經間接接觸受污染的環境表面而感染，因此保持良好個人衞生亦非常重要。方陽醫生指出，不少人誤以為HPV只會「男傳女」，但醫學上根本難以追查病毒源頭，檢測只能顯示當下有沒有感染，無法判斷究竟由誰傳給誰。

更值得注意的是，男性感染HPV後，後果未必比女性輕。由於男性在感染HPV後產生的抗體水平較低，較難單靠自身免疫系統清除病毒，因而更容易出現持續感染，增加疾病反覆復發的風險。此外，HPV可分為高危型及低危型，其中高危型HPV 16及18型在男性常見的頭頸癌個案中也非常普遍。據推算，本港每年有高達200至300宗扁桃體癌、口咽癌和舌後部癌個案與HPV相關。有研究更發現，口咽癌的發生比率在男性中更為高，顯示出男性同樣有急切需要受到疫苗保護。

安全套非「絕對安全」 不少人以為只要使用安全套便可完全阻隔感染，但事實並非如此。方醫生解釋，HPV主要透過皮膚與皮膚接觸傳播，安全套未能覆蓋所有受感染部位，因此即使全程正確使用，也不能提供百分之百保護，仍有機會受到感染。此外，HPV不一定只經陰道性交傳播，手部接觸及口交亦可能構成感染風險。 及早接種疫苗 HPV另一個令人容易掉以輕心的地方，在於它往往「無聲無息」。大部分感染者初期沒有明顯病徵，病毒甚至可在體內潛伏至10年以上，令患者難以追溯感染時間。若屬低危型病毒，可能引致生殖器疣，此疾病極難徹底根治，極易反覆復發；但若屬高危型，細胞會逐步異變，演變成癌前病變甚至癌症。

面對這類高隱蔽性風險，與其反覆檢測，不如主動預防。不停進行HPV檢測只能反映當下的感染狀態，並無治療及保護作用。接種HPV疫苗是目前醫學界公認最有效及最積極的預防方法之一。以九價疫苗為例，疫苗可涵蓋9種HPV型號，包括高危型16、18、31、33、45、52、58，以及低危型6和11，男女也可接種。 至於接種年齡，方醫生表示，9至14歲是較理想的接種時機，因為在這個年齡層一般只需接種兩針；14歲後則通常建議接種三針。不過他強調，即使已有性經驗，甚至曾感染HPV，也不代表接種無效，因為感染過一種型號，不等於已對其他型號的HPV有免疫力，因此及早接種，仍可為未感染的型號提供保護。

方陽醫生最後提醒，市民應及早與醫生商討，了解不同HPV疫苗的特點及預防感染方法，保護自己及伴侶。