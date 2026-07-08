健康解碼｜乳癌治療多元並行：個人化方案助減復發風險

面對癌症，最重要的是「對症下藥」。在眾多治療方案中，醫生需因應病人的病發期數、腫瘤特性及身體狀況，選取最合適的組合。以「荷爾蒙受體陽性（HR+）、HER2陰性」乳癌為例，部分患者在接受乳房切除手術後，仍面臨一定的復發風險。目前醫學界建議，可在傳統輔助治療的基礎上，加入口服標靶藥物以提升整體療效，積極預防癌細胞復發。 臨床腫瘤科專科醫生蘇子謙表示，早期乳癌並無明顯症狀，不少患者是在常規體檢或乳房超聲波檢查中，發現不尋常的鈣化點或硬塊而確診。當腫瘤發展至中期時，患者通常能透過自我檢查發現乳房硬塊或腋下淋巴腫大；若病情進展至後期，乳房更有機會出現潰瘍及流血現象。

分析腫瘤特性 精準制定治療策略 若懷疑患上乳癌或已出現病徵，醫生會先為患者進行臨床檢查，再配合影像掃描（如超聲波、乳房X光檢查等）；若懷疑出現遠端轉移，患者則需接受全身性影像檢查，例如正電子掃描（PET-CT）。此外，醫生亦會透過穿刺抽取腫瘤組織進行化驗，以確定癌症類型。蘇醫生指出，乳癌主要可分為荷爾蒙受體陽性、HER2陽性及三陰性三類，其中以荷爾蒙受體陽性最為常見。 在確定期數及類型後，醫生便能與患者商討治療方案。以早期「荷爾蒙陽性、HER2陰性」乳癌為例，醫生會根據腫瘤體積、淋巴轉移狀況及荷爾蒙受體表達程度，評估患者是否適合手術切除，以及術後是否需要化療。對於極早期確診的患者，可能無需進行術後化療；但若荷爾蒙陽性腫瘤體積較大，且淋巴轉移跡象明顯，患者則有機會先接受「術前輔助化療」以縮小腫瘤。蘇醫生補充，以上三種情況均會建議患者服用口服荷爾蒙藥物至少五年，藉此抑制雌激素，令餘下的癌細胞逐漸凋亡。

標靶藥物配合傳統治療 雙管齊下 針對高風險患者，醫生亦會建議在方案中加入CDK4/6抑制劑（標靶藥物）。這類藥物能與口服荷爾蒙藥物產生協同效應，進一步降低復發風險。蘇醫生解釋，即使切除腫瘤後，荷爾蒙受體陽性腫瘤仍可能殘留微小的「腫瘤種子」；術後使用多元輔助治療，目的就是避免這些「種子」在多年後重新萌芽生長，從而減低遠端轉移及復發的機率。 個案分享：積極治療 恢復正常生活 52歲的周女士（化名）向來身體健康，惟於2023年底因摸到胸部硬塊而求醫。經檢查後，確診為荷爾蒙受體陽性、HER2陰性乳癌。醫生隨即為她安排左乳全乳切除手術。由於周女士已出現淋巴轉移且尚未停經，術後需接受化療及荷爾蒙藥物，並配合「停經針」以抑制荷爾蒙。

為加強治療效果，醫生隨後為其加入CDK4/6標靶藥物。治療期間，周女士雖偶爾出現由藥物引起的骨痛及疲倦，但症狀溫和，仍可維持正常工作。現時周女士定期接受覆診監察，並無任何復發跡象。 由此個案可見，許多乳癌患者除了在手術後及化療期間需要較多休息外，在進行其他後續治療時，依然能維持正常的日常生活。最後，蘇醫生提醒，治療乳癌有多種方法，各有成效與副作用，患者應與主診醫生深入商討，選擇最切合個人病情的治療方案。