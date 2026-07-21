健康解碼｜91歲糖尿病母親生蛇劇痛數星期兼血糖波動 病友組織籲加強教育及疫苗資助

「最初只是頭痛，我以為只是普通偏頭痛。」糖尿天使創辦人余雁薇（Kammie）回憶91歲母親感染帶狀疱疹（生蛇）的經歷，至今仍歷歷在目。母親本身患有糖尿病，起初只是單側頭痛，其後痛楚蔓延至耳後，短短數天內迅速惡化，即使服用止痛藥亦無法紓緩，最終確實患上生蛇。

Kammie憶述，母親發病首天只感到一側頭部疼痛，到第二天耳後開始劇痛，第三天痛楚更比前一天嚴重數倍，甚至影響食慾。她其後留意到母親下巴及嘴唇陸續出現紅疹，聯想到可能是生蛇。由於知道生蛇有72小時黃金治療期，她立即陪同母親到急症室求醫，最終確診有帶狀疱疹，並開始接受抗病毒藥物治療。

然而，即使及時接受治療，母親的病情仍對身體造成不少影響。由於本身腎功能較差，醫生未能處方較強效的止痛藥，只能使用基本止痛藥，因此治療初期仍承受劇烈痛楚，食慾大受影響。Kammie亦留意到，母親感染生蛇期間，血糖出現明顯波動，尤其空腹血糖較平日偏高，需要更頻密監察。完成抗病毒療程後，神經痛仍持續數星期，至今耳部仍會間中疼痛，她亦發現母親的聽力較患病前有所下降，擔心生蛇已對其日常生活帶來長遠影響。

病友易忽略生蛇風險

這次經歷令Kammie深刻體會到，生蛇對糖尿病患者的影響遠較一般人想像中嚴重。她指出，不少糖尿病患者平日將注意力集中於控制血糖，以及預防心血管疾病、腎病及糖尿眼等併發症，卻容易忽略感染性疾病同樣會對健康造成重大影響。

她表示，不少糖尿病友都知道自己屬生蛇高危人士，但真正採取預防措施的人並不多。她認為，其中一個主要原因是疫情過後，不少人對疫苗仍存有疑慮。「很多患者擔心自己原本沒有病，接種疫苗後反而會出現不適，因此對所有疫苗都較為抗拒，不只是生蛇疫苗。」此外，現時生蛇疫苗需自費接種，對不少長期病患者或低收入人士而言，數千元的接種費用亦是一項不小的負擔，不少人得知價格後便打消接種念頭。

除了費用及心理因素外，Kammie認為，健康教育不足亦是患者卻步的重要原因。她指出，不少患者覆診時未必會主動獲得相關資訊，醫護人員亦未必每次會提醒患者接種成人疫苗，以致不了解接種疫苗對預防疾病及減少併發症的重要性。

倡以共付模式降低接種門檻

作為病人組織代表，Kammie表示，未來將加強向糖尿病患者推廣相關資訊，提醒病友除了管理血糖外，亦應留意生蛇等感染性疾病的風險。她亦期望政府加強成人疫苗健康教育，提高高危人士對疾病預防的認識，並考慮為高風險群組提供適切的疫苗資助，減輕患者經濟負擔，提升接種意願。

她認為，若能透過集中採購或共付模式降低接種門檻，將有助更多高危人士及早做好預防。「當然最好是免費，因為不免費的話，其實也是日後（公共醫療）的開支。萬一病人感染了，發展成一連串其他併發症，最終都是由政府埋單。」