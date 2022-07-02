䦨尾炎｜盲腸炎 切咗就好？

盲腸炎由細到大經常聽到，其實真正名稱應為䦨尾炎。而闌尾一般被認為是人類進化以後變得沒有用的器官，而發炎是因為吃飽飯之後做劇烈運動，事實是這樣嗎？

盲腸不是䦨尾

盲腸和䦨尾其實是指大腸的不同部分。盲腸是大腸的開端一段，而䦨尾則為盲腸底部的一條小管狀器官。以往一直都認為䦨尾對人體並沒有用處，但近年有日本研究人員，經過動物實驗發現，䦨尾可以儲存和提供免疫細胞，能夠幫助腸道的細菌平衡。如果將䦨尾切除，則減慢免疫細胞增加的速度。另一方面，美國也有調查發現，接受䦨尾切除手術的人士，在術後1.5至3.5年間，比起沒有做䦨尾切除手術的人，直腸癌風險增加了14%。