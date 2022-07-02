䦨尾炎｜盲腸炎 切咗就好？

盲腸炎由細到大經常聽到，其實真正名稱應為䦨尾炎。而闌尾一般被認為是人類進化以後變得沒有用的器官，而發炎是因為吃飽飯之後做劇烈運動，事實是這樣嗎？
盲腸不是䦨尾
盲腸和䦨尾其實是指大腸的不同部分。盲腸是大腸的開端一段，而䦨尾則為盲腸底部的一條小管狀器官。以往一直都認為䦨尾對人體並沒有用處，但近年有日本研究人員，經過動物實驗發現，䦨尾可以儲存和提供免疫細胞，能夠幫助腸道的細菌平衡。如果將䦨尾切除，則減慢免疫細胞增加的速度。另一方面，美國也有調查發現，接受䦨尾切除手術的人士，在術後1.5至3.5年間，比起沒有做䦨尾切除手術的人，直腸癌風險增加了14%。
阻塞出口引致
至於䦨尾炎的成因，並非吃飽後做劇烈運動，令食物掉進䦨尾而發炎，大部分的成因是䦨尾淋巴結腫大而出現阻塞，繼而令腫脹、影響血流和發炎，甚至潰爛壞死，有可能導致腹膜炎。而糞石、消化後的食物殘渣也有可能阻塞䦨尾出口，造成䦨尾炎。
䦨尾炎的典型徵狀是，先於肚臍周圍出現悶痛感，然後慢慢轉右下腹痛，伴隨食慾不振、作嘔作悶和發燒等。
攝取足夠攝維助預防
早期只有黏膜發炎的䦨尾炎，可透過抗生素治療處理，但如果未移除造成阻塞的外物，則會有復發風險，又或引致䦨尾破裂令情況更嚴重，所以主要還是會透過手術切除闌尾以作根治。
䦨尾炎可說是沒有絕對能夠預防的方法，但如果腸道暢通、提升免疫力，也有助減少淋巴腫脹或者糞石等異物阻塞，因此足夠的纖維攝取也有一定的幫助。不妨在日常飲食中多吃豆類、根莖類和蔬菜水果，保持腸道健康。