一出生便與時間競賽 有種失明 以日倒數 童年匆匆，流逝的不止是歲月，亦是重見光明的機會。蒙古一名初生嬰兒Marla，小眼睛還未看清這個世界，就要面臨永久失明的威脅，因為她患上了先天性白內障。 Marla與父母及外祖母一樣，一出世眼球晶狀體混濁，她的眼疾需在出生後6至8周內治療，她的母親兒時便因延誤醫治而無法恢復視力，她不想女兒步其後塵。慶幸的是，19天大的Marla在奧比斯當地合作伙伴醫院獲得診斷，並安排在3周後接受手術治療，成為蒙古接受白內障手術的患者中最年輕的小病人，亦終擺脫家族命運。Marla今年4歲了，經常騎著她的小單車四處遊玩，帶著好奇的目光四周探索。

8 歲前是視力黃金治療期 黃金治療時間一過，視力難以逆轉。奧比斯義務眼科醫生施愷迪表示，0至8歲是小朋友視力發展的黃金期，他希望世界上的小朋友不會因為資源匱乏或教育意識不足，而白白錯過重見光明的機會。 目前全球有11億人於視力受損下生活，當中高達9成的眼疾原可避免。施醫生說，一個簡單的手術，可能15至20分鐘，已經可以將病人由失明變成看得見，人生得以改寫。