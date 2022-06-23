一出生便與時間競賽 有種失明 以日倒數
童年匆匆，流逝的不止是歲月，亦是重見光明的機會。蒙古一名初生嬰兒Marla，小眼睛還未看清這個世界，就要面臨永久失明的威脅，因為她患上了先天性白內障。
Marla與父母及外祖母一樣，一出世眼球晶狀體混濁，她的眼疾需在出生後6至8周內治療，她的母親兒時便因延誤醫治而無法恢復視力，她不想女兒步其後塵。慶幸的是，19天大的Marla在奧比斯當地合作伙伴醫院獲得診斷，並安排在3周後接受手術治療，成為蒙古接受白內障手術的患者中最年輕的小病人，亦終擺脫家族命運。Marla今年4歲了，經常騎著她的小單車四處遊玩，帶著好奇的目光四周探索。
8歲前是視力黃金治療期
黃金治療時間一過，視力難以逆轉。奧比斯義務眼科醫生施愷迪表示，0至8歲是小朋友視力發展的黃金期，他希望世界上的小朋友不會因為資源匱乏或教育意識不足，而白白錯過重見光明的機會。
目前全球有11億人於視力受損下生活，當中高達9成的眼疾原可避免。施醫生說，一個簡單的手術，可能15至20分鐘，已經可以將病人由失明變成看得見，人生得以改寫。
微小力量能集腋成裘
救盲往往需要與時間競賽，奧比斯長期捐款者Rosa的弟弟自小就有一隻眼睛無法視物，長大後已無法根治，這件事令她感受很深，亦意識到眼疾需要及時治療。雖然自己幫不到弟弟，但她希望世界上其他眼疾小朋友可及早得到適切治療。
「我媽媽經常教我，你想別人怎樣對你，你就怎樣去對人。當別人有困難時，你去幫一幫，扶一把，開心的是自己，因為你能夠幫到人嘛！」即使年紀漸老，但她認為任何的付出總可以集腋成裘，鼓勵大家一起伸出援手，共同改變世界，「在我有生之年，即使力量微小，我都會一直幫下去。」
一個手術能改寫一生
全球有9,000萬名視障孩童，讓他們重見光明，必須分秒必爭。孩子能健康成長，是每對父母的初衷。一個簡單的手術，便能創造奇蹟。讓我們在為時已晚前，逆轉沙漏，令流逝的沙子變成積少成多的救盲力量。
請支持奧比斯「童望之友」每月捐款計劃，逆轉孩子的失明命運。