一出街就比蚊咬到腳都係？5類人屬「行走補蚊燈」醫生教少吃2類食物可防蚊

春夏的天氣是蚊子出沒的季節，不小心被咬就可能令身體痕癢不止，甚至會徹夜難眠。有醫生指出，通常經常被咬的人有5大特徵，甚至可被稱為「行走補蚊燈」，因為他們非常吸引蚊子。醫生亦指出，可以減少吃2類食物，有防被蚊叮的功效。

為何某些人特別招引蚊子叮咬？

內分泌新陳代謝科陳潔雯醫生在其facebook專頁上分享指，隨著氣溫上升，蚊子也開始活躍。如果經常被叮得滿腿包，而朋友卻安然無恙，可能要開始關心你的皮膚狀況。許多人認為二氧化碳呼氣、體溫、體味、血型、血糖、常食用大蒜或香蕉、愛吃肉、女性與兒童等因素會吸引蚊子。

但根據一項於2022年洛克斐勒大學在國際期刊《Cell》發表的3年研究，蚊子的嗅覺主要依賴於「嗅覺受器」，受器主要分布在蚊子的觸角和下顎鬚，負責偵測空氣中的化學分子。而受器對皮膚中羧酸的濃度特別敏感。



蚊子最愛5種人

陳醫生解釋，除了天生皮膚的羧酸體質，人體皮膚表面的微生物群(包含益生菌)亦會吸引蚊子，研究同時指出，皮膚微生物可分解皮脂，令皮膚產生多種有機酸，包括乳酸、乙酸及羧酸，影響皮膚的pH值與氣味組成，當皮膚菌叢的活動增加羧酸濃度，就會產生對蚊子的吸引力。所以皮膚菌叢組成不僅影響肌膚健康，還可能決定你是否是一塊「蚊子磁鐵」。而以下5種人就是蚊子最愛：