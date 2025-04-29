一出街就比蚊咬到腳都係？5類人屬「行走補蚊燈」醫生教少吃2類食物可防蚊

春夏的天氣是蚊子出沒的季節，不小心被咬就可能令身體痕癢不止，甚至會徹夜難眠。有醫生指出，通常經常被咬的人有5大特徵，甚至可被稱為「行走補蚊燈」，因為他們非常吸引蚊子。醫生亦指出，可以減少吃2類食物，有防被蚊叮的功效。
為何某些人特別招引蚊子叮咬？
內分泌新陳代謝科陳潔雯醫生在其facebook專頁上分享指，隨著氣溫上升，蚊子也開始活躍。如果經常被叮得滿腿包，而朋友卻安然無恙，可能要開始關心你的皮膚狀況。許多人認為二氧化碳呼氣、體溫、體味、血型、血糖、常食用大蒜或香蕉、愛吃肉、女性與兒童等因素會吸引蚊子。
但根據一項於2022年洛克斐勒大學在國際期刊《Cell》發表的3年研究，蚊子的嗅覺主要依賴於「嗅覺受器」，受器主要分布在蚊子的觸角和下顎鬚，負責偵測空氣中的化學分子。而受器對皮膚中羧酸的濃度特別敏感。
蚊子最愛5種人
陳醫生解釋，除了天生皮膚的羧酸體質，人體皮膚表面的微生物群(包含益生菌)亦會吸引蚊子，研究同時指出，皮膚微生物可分解皮脂，令皮膚產生多種有機酸，包括乳酸、乙酸及羧酸，影響皮膚的pH值與氣味組成，當皮膚菌叢的活動增加羧酸濃度，就會產生對蚊子的吸引力。所以皮膚菌叢組成不僅影響肌膚健康，還可能決定你是否是一塊「蚊子磁鐵」。而以下5種人就是蚊子最愛：
- 新陳代謝快的人：代謝旺盛，皮膚細胞更新速度較快，易產生較多皮脂，吸引蚊子。
- 容易流汗的人：汗水中的成分促進羧酸生成，使蚊子更容易鎖定。
- 皮膚菌叢豐富的人：微生物多樣性高，會釋放更多吸引蚊子的氣味。
- 懷孕中的女性：荷爾蒙變化導致體溫上升，增加羧酸釋放。
- 愛運動的人：運動後提升體溫，釋放更多羧酸吸引蚊子的氣味。
2類食物可防蚊
陳醫生指，可以參考以下4大做法，就可以有效預防蚊子：
- 維持皮膚清潔：減少皮脂堆積。
- 均衡飲食：減少高脂高糖攝取。
- 勤洗手：降低皮膚上的羧酸累積。
- 保持乾爽：降低細菌繁殖機會。
透過維持良好的皮膚生態平衡，降低羧酸濃度，搭配正確的防蚊策略，你也能有效減少蚊子的叮咬！不再成為人體捕蚊燈，讓夏季更加悠閒自在！