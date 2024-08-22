一到雨天膝蓋就疼痛？骨科醫生推介有效緩解「膝蓋痛」方法

不少人發現，雨天來臨時膝蓋會出現不適、疼痛的現象，下雨膝蓋痛與氣壓變化有關。亞東紀念醫院骨科暨創傷科醫生陳鈺泓解釋道，當氣壓下降，尤其在下雨前，關節周圍的組織可能會因膨脹或擠壓而引發疼痛。作為一個大型關節，膝關節特別容易受到氣壓變化所產生壓力的影響。 除了氣壓變化外，陳醫生提到濕氣、氣溫變化、活動量減少和已存在的關節問題也可能會讓膝蓋疼痛加劇。潮濕的天氣可能讓關節周圍的組織更容易膨脹，進而增加疼痛的可能性，而寒冷的低溫則可能引發關節僵硬，導致疼痛或不適感。

如何紓緩膝蓋疼痛？ 膝蓋疼痛時，能夠紓緩的方法包括有休息、熱敷、冰敷和按摩。對於急性疼痛，尤其是在受傷後的前48小時內，陳醫生建議可使用冰敷來減少腫脹和疼痛。冰敷有助於縮小血管，降低血液流動。而對於慢性疼痛或舊傷復發，則可以使用熱敷，這會有助於放鬆肌肉和提高血液流動，改善關節的活動度。 在使用冰敷或熱敷時，如果發現疼痛加劇或症狀持續不見改善，應盡早就醫。陳醫生提到，輕輕按摩膝蓋周圍的肌肉也可以緩解疼痛，增加關節的靈活性。

膝蓋疼痛應就診哪一科？ 對於膝蓋疼痛，陳醫生建議首先應尋求骨科醫生的幫助。由於骨科醫生專門診治骨骼、關節和肌肉問題，能夠進行全面評估並給出專業診斷。如果疼痛來自急性損傷或非常劇烈的疼痛，影響到走路，應立即看骨科。如果懷疑是慢性病或風濕免疫性疾病所引起，也可以考慮風濕免疫科。術後復健則應尋求復健科醫生的幫助，而習慣中醫治療的患者則可選擇中醫科。

膝蓋疼痛的飲食建議 適當的飲食可以幫助減輕膝蓋疼痛。含有抗發炎成分的食物，例如深海魚、堅果、水果和蔬菜，會有助於減少膝蓋的疼痛和腫脹。富含Omega-3脂肪酸的魚類(如鮭魚、鯡魚)和抗氧化劑豐富的水果(如藍莓、櫻桃)都會有助於緩解膝蓋疼痛。此外，堅果(如核桃、杏仁)和富含維生素的蔬菜(如花椰菜、菠菜)也對維持關節健康有益。 陳鈺泓醫生最後呼籲，膝蓋疼痛的原因多種多樣，從天氣變化到已有的關節問題都可能是膝蓋痛的來源。透過適當的舒緩方法、正確的就醫途徑以及健康的飲食習慣，可有效地減輕膝蓋的疼痛，改善生活品質。如有必要，請盡早尋求專業醫生治療。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】