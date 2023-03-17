一呼一吸 健康狀態密不可分 解決鼻塞、暢順呼吸 享受高質量睡眠周期

鼻塞、呼吸急促是影響睡眠質量的常見因素之一，對身體的影響也是不容忽視的。鼻塞、呼吸急促是都市人常見的問題，主要成因包括鼻敏不適、呼吸道感染或生活壓力等。呼吸不暢會導致睡眠不穩、打斷睡眠週期、失眠等問題。當鼻塞或呼吸急促時，呼吸會變得困難，身體就會產生一種自然反應，即通過嘴巴呼吸。這樣一來，喉嚨和口腔的黏膜就會變得乾燥，進而引起喉嚨痛、口渴等不適感，更甚者會影響呼吸道的健康。

鼻塞、呼吸不暢對睡眠周期的5大影響

一般而言，整個睡眠周期包括五個階段：入睡期、淺睡期、熟睡期、深睡期、快速動眼期。正常狀態下每晚大概有4至5次的睡眠周期循環，而每個周期約90分鐘。

如果睡眠時因鼻塞、呼吸急促打斷睡眠周期，便會影響睡眠質素，從而引發各種健康問題：

1. 影響睡眠時間和質量

妨礙正常的睡眠呼吸，進而使人在睡眠中醒來，或者導致淺睡狀態，影響睡眠時間和質量。

2. 增加睡眠中斷的次數

人體會自動地喚醒來保護呼吸系統，這會增加睡眠中斷的次數，使人難以保持深度睡眠，進而影響睡眠質量。

3. 降低睡眠效率

導致呼吸困難，從而使人在睡眠中更加頻繁地轉身或醒來，進而降低睡眠效率。

4. 增加睡眠呼吸暫停的風險

導致睡眠呼吸暫停，進而影響睡眠質量，並且長期存在可能導致心血管系統疾病等嚴重後果。

5. 影響身體健康

長期存在的鼻塞和呼吸急促可能導致睡眠呼吸暫停綜合徵、慢性支氣管炎、心臟病、腦血管疾病等發生。