一咳嗽打乞嚏就漏尿 可能關做錯運動事？醫生拆解5大成因

出現漏尿問題尷尬又苦惱？有醫生指出，如果在咳嗽和打噴嚏時不小心漏尿，可能是患上應力性尿失禁 ，而其成因主要有5個，多發生在女生身上。

應力性尿失禁4大成因

泌尿科醫生高銘鴻在其facebook專頁上分享指，由於春天是過敏的季節，隨氣候變化，很多人會出現咳嗽、打噴嚏的情況。然而，對於一些女性來說，這些動作可能伴隨著尿液不自主流出的困擾，這就是應力性尿失禁。

這種情況在腹部壓力突然增加時發生，如打噴嚏、咳嗽、大笑、運動或提重物時。而造成應力性尿失禁成因如下：

1. 盆底肌肉鬆弛

原因：懷孕與自然生產過程中，盆底肌肉過度拉伸，無法有效支撐膀胱與尿道導致尿液容易外漏。

建議：練習凱格爾運動，增強盆底肌肉力量。

2. 更年期荷爾蒙變化

原因：進入更年期後，雌性激素下降，導致尿道與膀胱黏膜變薄，肌肉鬆弛導致尿道閉合能力變差，增加漏尿風險。

建議：尋求專業評估，考慮荷爾蒙補充治療來改善尿道組織的彈性。

3. 肥胖導致膀胱壓力增加