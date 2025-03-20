一咳嗽打乞嚏就漏尿 可能關做錯運動事？醫生拆解5大成因

出現漏尿問題尷尬又苦惱？有醫生指出，如果在咳嗽和打噴嚏時不小心漏尿，可能是患上應力性尿失禁 ，而其成因主要有5個，多發生在女生身上。
應力性尿失禁4大成因
泌尿科醫生高銘鴻在其facebook專頁上分享指，由於春天是過敏的季節，隨氣候變化，很多人會出現咳嗽、打噴嚏的情況。然而，對於一些女性來說，這些動作可能伴隨著尿液不自主流出的困擾，這就是應力性尿失禁。
這種情況在腹部壓力突然增加時發生，如打噴嚏、咳嗽、大笑、運動或提重物時。而造成應力性尿失禁成因如下：
1. 盆底肌肉鬆弛
- 原因：懷孕與自然生產過程中，盆底肌肉過度拉伸，無法有效支撐膀胱與尿道導致尿液容易外漏。
- 建議：練習凱格爾運動，增強盆底肌肉力量。
2. 更年期荷爾蒙變化
- 原因：進入更年期後，雌性激素下降，導致尿道與膀胱黏膜變薄，肌肉鬆弛導致尿道閉合能力變差，增加漏尿風險。
- 建議：尋求專業評估，考慮荷爾蒙補充治療來改善尿道組織的彈性。
3. 肥胖導致膀胱壓力增加
- 原因：過多的腹部脂肪壓迫膀胱，當腹部一受壓，膀胱就容易不自主地排尿。
- 建議：減肥以減少腹部壓力，改善尿失禁問題。
4. 慢性咳嗽與便秘
- 原因：長期咳嗽或便秘增加腹內壓力，對盆底肌肉造成負擔，使尿道括約肌變得更鬆弛，導致尿失禁問題惡化。
- 建議：治療過敏性鼻炎或哮喘，避免長期咳嗽造成盆腔壓力過大，並增加膳食纖維與水分攝取，防止便秘，以減少盆腔壓力。
5. 高強度運動與提重物
- 原因：某些高強度運動如跑步、跳繩或重訓等會增加腹內壓力，訓練時又沒有練到盆底肌肉，可能讓膀胱無法完全鎖住尿液，導致運動時尿失禁。
- 建議：在運動前後做凱格爾運動，加強盆底支撐力，並考慮改為游泳、瑜伽等較溫和的運動。