一年染髮超過1次數恐增30%乳癌風險？醫生揭5招降低風險

美髮方式所帶來的影響不只停留在頭髮表面，更可能深入影響健康，甚至有致癌的可能性？有醫生指出，當頻繁地使用染髮劑產品就可能增加罹患癌症的風險。他指出，有6大建議有助降低相關的風險。

一年染髮超過1次數恐增30%乳癌風險 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，染髮雖然能帶來新鮮感，但這些習慣可能對健康帶來隱藏的威脅。根據目前的研究，建議一年染髮不超過4次，有助減少化學成分在體內的累積，並降低對頭皮和整體健康的影響。研究顯示，每年染髮超過5次，乳癌發生率增加30%，因此保持在這個範圍內是一個謹慎的選擇。另外，亦建議選擇「半永久性染劑」並縮短停留時間，可以減少60%化學物質的吸收。 染髮產品中常見的有害化學物質包括： 對苯二胺(PPD)：可能引起皮膚過敏反應。

硼酸：雖然有時用作穩定劑，但長期接觸可能影響健康。 染髮6大影響 染髮產品為身體帶來以下6大影響： 頭髮受損： 染髮劑會導致頭髮變得乾枯、脆弱，可能引發脫髮或出現頭皮屑情況。當長期使用更可能損害毛囊，令頭髮愈來愈細，甚至脫髮。每月染髮的人髮絲強度降低達40%。 皮膚過敏： 染髮或燙髮後，可能會出現紅腫、發癢，甚至起水泡，原因是與某些化學成分如對苯二胺，刺激皮膚。 肝臟負擔： 化學物質可能通過頭皮進入血液，長期累積可能損害肝功能。 重金屬中毒： 劣質染髮劑含有鉛、汞、砷等重金屬，長期使用可能對身體造成慢性傷害。 癌症風險增加： 研究表明，頻繁染髮可能與多種癌症有關，包括皮膚癌和乳腺癌。

如何安全染髮 黃醫生指，如果想減少風險的話，有以下5項建議： 控制染燙次數：一年不超過4次，並建議選擇半永久性染劑。 拉開染燙時間：最好相隔兩周以上，避免同時進行。 避免頭皮接觸：塗抹染髮劑或燙髮劑時，盡量避免接觸頭皮，染後多清洗幾次，減少殘留機會。 避免混用產品：不同品牌的染髮劑混合使用可能會產生有害物質，令過敏風險增加；選擇有合格標誌的染髮劑，盡量避免含PPD的產品；使用天然染髮劑，如指甲花、咖啡等，這些天然成分相對安全。 敏感肌膚要作保護：頭皮容易敏感的人，可以先在發際線塗點乳液或凡士林來保護皮膚。 4類人要小心 黃醫生亦提醒，某些人群應該特別避免染髮，包括： 過敏體質者：容易出現皮膚反應

肝病患者：容易加重肝臟負擔

血液病患者：化學物質可能加重病情

孕婦和哺乳期媽媽：可能會影響胎兒或寶寶健康 黃醫生指，染髮雖然能提升外觀，但健康始終是首位。掌握正確的染髮知識和方法，將美麗與健康兼得，讓你在追求時尚的同時，也能守護自己的健康。