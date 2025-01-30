一搭飛機就感到緊張害怕？醫生教你「3招」對抗飛行恐懼！

出國遊玩是一件開心的事，但有些人卻會對「搭飛機」感到非常緊張、害怕，再加上近期南韓空難事件的影片在社群平台四處傳播，更是使得人心惶惶。臺安醫院身心科主治醫生陳長聖就指出，「飛行恐懼」與心理上的失控有關，一般較常出現在成年人身上，其中以女性和曾經歷巨大亂流等事件的人最為常見，兒童或青少年群體中反倒不太發生。陳長聖醫生也為大家分享飛行恐懼的成因，以及針對恐慌情緒的應對方法。

害怕空難、密閉空間？可能就是「飛行恐懼」！ 陳長聖醫生進一步說明，搭機對人們而言是五感的體驗，包含眼睛會看到自己在高空中，看不太到地面，還有飛機遇到氣流顛簸時，會讓身體有震動的感覺；耳朵內平衡的感覺也會受到影響。此外，氣壓的改變也會造成肌膚觸感的變化。這些感覺都與在地面上完全不同，有些人可能特別抗拒這種五感體驗，進而引發焦慮情緒。 每個人對搭機感到緊張的原因都不同，有些人可能是擔心亂流，或是身邊有一些干擾的噪音，也有些人會害怕自己遭遇空難事故，甚至有人光是進入機艙內的密閉空間，就能感覺到恐慌，而導致所謂「飛行恐懼症」的發生。

飛行恐懼有「這些症狀」！ 陳長聖醫生指出，飛行恐懼在心理方面的症狀最常見的為焦慮，患者往往會因為無法掌控未知情況，而感到擔心、害怕。生理方面則有心悸、呼吸急促、頭昏、冒冷汗、注意力不集中等症狀。嚴重時可能導致恐慌發作，也就是短時間內焦慮程度急速飆升，造成呼吸不順，甚至產生快要死掉的感覺。 在飛行過程中若遇到恐慌發作，除了患者本身很難受之外，要在短時間內平復情緒絕非易事，對空服員而言也是一大挑戰。陳長聖醫生就表示，這類患者的恐懼情緒特別強烈，甚至會到完全不願意搭飛機的程度。

怕到不敢搭飛機？醫生建議「 3 步驟」逐步克服 陳長聖醫生表示，對於一年內搭機次數不多，且飛行時間不長的患者，會建議使用藥物緩解緊張症狀即可，如抗抑鬱藥、交感神經阻斷劑、抗焦慮藥等藥物。但對於恐懼程度較嚴重的患者，醫生則建議採用漸進暴露療法來克服對搭機的恐慌。患者不用硬要逼自己搭飛機，可以先到機場周遭，例如到附近的咖啡廳，去看看飛機起降的過程，讓自己感受飛機其實不如想像中的可怕。 待恐懼情緒開始得到緩解後，下一步可以到以飛機為主題的餐廳，或是體驗模擬飛行的電玩遊戲，藉由這些虛擬環境來熟悉在機艙內的感覺。當患者已經不太感受到害怕，就可以開始準備搭飛機，起初建議先搭一小時內的短程航班，且身旁要有親近的人陪同，在確認能夠適應機艙內的環境後，再逐步延長飛行時間，透過循序漸進的方式，讓患者逐步習慣乘搭飛機，慢慢克服對飛機的恐懼。

醫生推 3 招紓緩恐慌症狀 這 2 種 NG 飲料不要喝 針對症狀較輕微的人士，陳長聖醫生提出了3招實用建議： 學習放鬆技巧：在搭機前可以嘗試深呼吸或冥想等放鬆技巧，幫助紓緩緊張情緒。 避免喝咖啡或酒：搭機前或飛行途中避免飲用含咖啡因或酒精的飲料，因為這些物質可能會加劇焦慮症狀。 分散注意力：在飛行過程中，可以透過閱讀、玩遊戲、聽音樂等方式分散注意力，讓自己不會過度關注可能引發焦慮的事物。 陳長聖醫生強調，若在飛行途中有任何不舒服的症狀，要立即尋求空服員的協助，最好能事先準備好一些常備藥物，以應對突發情況。他指出，有些飛行恐懼其實並不是真正的焦慮症狀，而是頭暈、頭痛等身體不適，這時使用一般的藥物即可；而焦慮症狀較為嚴重的患者，則可以事先請醫生開立抗焦慮藥物，幫助穩定情緒，讓自己能夠順利挺過飛行的過程。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】