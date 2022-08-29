一文睇清 小兒麻痺症成因？會引發哪些症狀？香港近年有沒有新症？

滙豐銀行前亞太區主席鄭海泉昨晚離世，他於3歲時患上小兒麻痺症，因此以前出席大小場合都需要用拐杖。小兒麻痺症的成因如何？會引起甚麼問題？而現時香港還有沒有新症出現？下文就為大家解答。

脊髓灰質炎野株病毒引起

小兒麻痺症又稱脊髓灰質炎，由3種脊髓灰質炎野株病毒(1型、2型及3型)引起，病毒具有高度傳染性，主要透過糞口途徑人傳人，亦可以透過如受污染的食物或食水等共同媒介傳播。此症主要感染5歲以下小童，但成人亦可受感染。