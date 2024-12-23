一日排便幾多次先夠？美國研究指每日1至2次最健康

有些人一日可能要去幾次廁所排便，有些人則幾日才去一次，究竟每日排便幾多次才算健康？雖然每個人的生活習慣也有不同，但美國研究顯示，排便頻率與生理功能和長期健康息息相關，而每日排便1至2次可為自己帶來最佳的健康結果。

排便過少增有害毒素

根據一項刊登於《Cell Reports Medicine》的研究，收集逾1,400名健康人士提供的健康數據，包括血液化學分析、腸道微生物群、基因訊息等，並根據他們自行報告的排便頻率分為4組，包括每周排便1至2次的便秘組、每周3至6次的低正常組、每日1至3次的高正常組，以及每日排便超過3次的腹瀉組。

研究發現，排便頻率維持在每日一至兩次的「黃金範圍」便最好，因為腸道內的益生菌可充分發酵纖維，產生有益的短鏈脂肪酸，促進腸道及整體健康。而排便過少則會使糞便在腸道中停留過久，導致腸道微生物耗盡纖維，轉而發酵蛋白質，生成如對甲酚硫酸鹽(p-cresol sulfate)和吲哚酚硫酸鹽(indoxyl sulfate)等有害毒素，增加腎臟負擔。至於腹瀉則與體內炎症及肝臟損傷的指標相關，原因是過多的膽汁酸隨排便流失，無法被肝臟回收以分解和吸收脂肪。