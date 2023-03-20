一杯全糖珍珠奶茶熱量 等於上三次ICC

「奶茶」的主要成分為奶精、高果糖糖漿、香料等，奶精含有大量飽和脂肪，飽和脂肪攝取過量易導致肥胖及心血管疾病，而一杯700c.c.全糖珍珠奶茶，含糖量將近62公克，遠超過每日限量。

面對手搖飲店、便利店、販賣機琳瑯滿目的飲料誘惑，每日一杯飲料成為許多人的習慣，含糖飲料正悄悄威脅民眾的健康。癌症關懷基金會受邀至心路基金會新北市慈泰庇護工場講解「飲料『甜秘密』知多少？」，向心智障礙者衛教宣導含糖飲料對健康的危害！

運動消除熱量 卻總敗在飲料

癌症關懷基金會營養師周晉帝表示，考量到學員的特殊性，課程特別設計成體驗與運動兩部分，體驗課程選擇學員們最喜愛的舒跑(含糖量17.5公克/250毫升)、可樂(含糖量26.5公克/250毫升)和水蠻牛(含糖量35公克/250毫升)。

許多人會認為運動就能消除飲料帶來多餘的熱量，因此運動課程設計讓學員們原地慢跑1分鐘，體驗運動消耗熱量的辛苦，之後更公布完整消耗250毫升的舒跑、可樂、水蠻牛各需要慢跑9分鐘、13分鐘及19分鐘，讓學員們大為震驚，紛紛表示不敢再喝。