一次手術 處理老花、白內障

老花及白內障是本港中老年人最常見的視力毛病，兩者均由眼睛晶體失調所致。本地最新調查發現，66%老花受訪者曾因戴老花眼鏡感不適，86%更以不同方法避免戴眼鏡；而部分白內障患者仍存有迷思。若白內障影響生活，建議向眼科醫生求診，考慮更換人工晶體，同時解決白內障、老花、近視及散光，回復正常生活。 眼科專科醫生郭佩瑋指，晶體將光線折射及聚焦致視網膜，由視覺神經將訊號傳到腦部，形成影像，「若眼睛晶體失調，初期失去彈性或調節能力，就會出現老花，看近物不能對焦；如晶體開始變質、變硬和混濁，就是白內障。」

增跌倒風險 據衛生防護中心數據，本港50歲以上人口有七成患上老花，推算全港有約264萬名老花人士；白內障患者則有44萬人。郭佩瑋表示，老花約40歲開始發生，至60歲開始穩定，度數可達約250至275度，除物件要拉遠才看得清楚，也需要充足的光線；外國研究指老花會增加跌倒風險，而深近視加老花的患者，遠近都看不清，生活質素大打折扣。白內障則會令影像變黃、變暗或模糊，甚或出現重影，也分別增加跌倒及骨折風險四成及三成，是全球致盲元兇之首。



怕顯老避戴老花眼鏡 為了解港人對老花及白內障的認知，研究機構IPSOS訪問了302名50歲或以上及未曾接受白內障手術的港人，當中有75%出現老花，14%確診白內障。老花受訪者有感能力下降(52%)、擔心暴露真實年齡而焦慮(18%)；約六成人認為「看起來年輕」對工作及社交生活重要。眼科專科醫生伍立祺指，多達86%人會用不同方法避免戴老花眼鏡，如請人幫忙看餐牌、拍下餐牌照片再放大等。白內障方面，已確診者不少都想推遲接受手術，原因包括以為到視力非常模糊才應做手術(30%)、不肯定人工晶體壽命(13%)及希望用營養補充品改善情況(9%)等。

白內障手術多謬誤 眼科專科醫生陳頌恩認為，不少人對老花及白內障仍有誤解，「例如以為要等白內障『熟』才做手術，其實嚴重白內障可引致虹膜炎及青光眼，甚至晶體移位，所以手術不應拖太久；研究亦指出維他命補充劑無助白內障，手術是唯一治療方法；而白內障手術可同時處理白內障、矯正老花、近視及散光；人工晶體以耐用合成物料構成，不會有損耗。」人工晶體有單焦點、多焦點及延伸景深等不同選擇，在不同距離事物的清晰度、眩光等各有優劣，患者可因應職業、興趣、生活習慣、眼睛健康狀況等，與醫生商討選擇最合適的一種。

今年66歲、任職的士司機的Alex，原本視力良好毋須戴眼鏡，到50歲左右開始出現老花，戴漸進鏡則難以習慣、視野也被眼鏡框所阻礙；到2018年確診白內障，隔年即做手術處理，「起初會有眩光及對光很敏感，術後一個月左右就回復正常，現在毋須戴眼鏡，十分方便，視野色彩也比以前鮮明。」