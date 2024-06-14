一氧化碳中毒「遲發性神經病變」喪失自理能力 1治療重獲新生

47歲葉姓男患者，去年年底因天氣寒冷，獨自在密閉空間用火爐燒炭取暖，造成一氧化碳中毒被家人送到院急症室搶救治療，住院5天即康復出院。但出院一個月左右，竟然出現意識改變、無法言語、走路不穩、動作遲緩、認知障礙等狀況，甚至連大小便都失禁，無法與其他人進行互動交流，家人再帶至醫院看診，檢查後發現罹患了遲發性神經病變。

遲發性神經病變 一氧化碳中毒後遺症 童綜合醫院高壓氧中心吳繼瑩主任指出，遲發性神經病變是一氧化碳中毒後所產生的一種少見的後遺症，通常發生在一氧化碳急性中毒康復後的第2至40天內發生，高峰期大約出現在第二周。主要特徵為精神與神經症狀群，比如出現抑鬱、語言障礙、認知功能退化、情緒異常、運動失調、類柏金遜等。 目前這種遲發性神經病變發生的原因不明，一般相信是因為一氧化碳中毒之後，產生廣泛性的發炎反應導致腦白質髓鞘被破壞。

高壓氧治療活化幹細胞 患者恢復如以前 經評估後，葉姓男患者開始進行一周5次，一次約90分鐘，共進行了8周40次高壓氧治療後，認知功能、行為能力明顯改善，不僅能與人對談，大小便也都能夠自理沒有問題，後來依家屬需求再陸續進行了16次高壓氧治療，讓患者盡快恢復如以前一樣正常。 吳繼瑩主任說明，高壓氧治療是將病人置於高壓艙內，經加壓後(大於一大氣壓)，以高濃度、短時間、間斷性氧氣呼吸治療法，讓病人吸入100%氧氣，以提高血中及患部組織含氧濃度以達到治療的目的。研究發現高壓氧除了改善組織氧合，更有修復神經，改善發炎，活化幹細胞等效果。