熱門搜尋:
林超榮逝世 六合彩 周海媚 燈火闌珊 恒生指數 THE SOUTHSIDE 區議會選舉2023 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 五月天 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 新聞女王 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
健康
2023-12-12 18:30:05

一活動就喘可能係「心絞痛」！秋冬易好發應注意非典型症狀

分享：
心絞痛

心絞痛除了會引發胸悶、胸痛等症狀外，也有很大一部分的年長者、女性、糖尿病患者，其症狀的表現並不典型。

許多人都知道「心絞痛」會有胸悶、疼痛等症狀，但事實上呼吸喘也有可能是心絞痛的症狀之一。像70多歲江太太本身有三高疾病，會定期到門診拿藥控制，但最近在活動時她常常覺得很喘，爬一兩層階梯就快喘不過氣，隨著季節轉換天氣變冷，喘的症狀也變得愈來愈嚴重。

本來江太太以為是肺部問題，但做了X光卻未發現異狀，之後被轉到心臟科做了心肌灌流檢查，發現其心肌有局部缺氧，而後住院接受心導管檢查，證實她心臟的左前降支冠狀動脈有嚴重的狹窄，進而造成心肌缺氧、活動時呼吸喘等情形，屬於「慢性冠狀動脈症候群」，也就是所謂的「心絞痛」。

Ad Block

注意心絞痛症狀 心臟持續缺氧恐引發心肌梗塞

有心血管風險(如：本身有家族心血管病史、高血壓、高血脂、糖尿病、肥胖、吸煙)、年紀增長等，都有可能會使血管慢性發炎、斑塊堆積，並使血管逐漸硬化、狹窄，進而造成心肌缺氧。

蘇彥伯醫生表示，這時除了會引發胸悶、胸痛等症狀外，也有很大一部分的年長者、女性、糖尿病患者，其症狀的表現並不典型，常像江老太太一樣以一活動就喘的症狀來表現，目前這類病人被歸類於「慢性冠狀動脈症候群」，也就是俗稱的「心絞痛」，當心臟持續缺氧有可能會讓心臟功能愈來愈差。

若血管內的斑塊不幸破裂，還會誘發血栓生成造成急性血流阻斷，也就是「心肌梗塞」。蘇彥伯醫生提到，心肌梗塞時，心肌是處於完全沒有氧氣供應的狀態，會造成急性損傷並引發嚴重胸痛、心律不整，甚至會因此昏厥、猝死，若不及時治療，死亡率可超過30%

蘇彥伯醫生提醒，胸悶、胸痛且時間不持續超過15分鐘，或疼痛時可能伴隨頭冒冷汗並牽連到下巴、肩膀、手臂等處，亦或是有呼吸喘等不典型症狀都有可能是心絞痛，尤其秋冬季節，溫度的急遽變化或降低，有可能會造成血管痙攣收縮，造成症狀惡化，大家應配合檢查、合宜治療，避免危症發生。

心電圖

醫生會透過X光、心電圖、心臟超聲波等評估心臟功能，若懷疑心臟有缺氧可能，醫生會根據病人的狀況安排進一步檢查。

心絞痛如何檢查診斷、治療？平時該如何預防？

若有疑似症狀前往門診就醫時，蘇彥伯醫生表示，醫生會先評估症狀是否有可能是心血管病變引起的，並安排X光、心電圖、心臟超聲波等評估心臟功能，若懷疑心臟有缺氧可能，醫生會根據病人的狀況安排合適的檢查，如：運動心電圖、核子醫學心肌灌流檢查等，來判定病人是否有心肌缺氧的情形。

蘇彥伯醫生提到，如果病人確實有心肌缺氧，但狀況穩定或影響範圍不大，則可以先考慮藥物治療，不過若藥物治療效果不佳，或是檢查發現有多條血管狹窄、心臟收縮功能受損，就可能須進一步考慮心導管介入術治療。

像江太太經由醫生評估後，透過通波仔、藥物支架的置放治療，隔天症狀就已有大幅改善，出院後持續進行藥物治療。蘇彥伯醫生提醒，大家應注意自己是否有心血管風險並積極控制，配合檢查、治療，早期發現、早期處理，以提升生活質素、降低心血管事件發生的機率。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受