一瞓低就秒瞓著？小心是身體警號！7問題自我檢測有無睡眠債

現代人生活壓力大，晚上常常翻來覆去睡不著，因此許多人相當羨慕一躺下就能立刻秒睡的人。不過，耳鼻喉科診所醫生張益豪表示，一沾床就秒睡不一定是好事，這其實是身體在暗示「缺乏睡眠」。

上床秒睡恐有睡眠債 7 問題自我檢視、改善作息 一躺下就立刻秒睡的人要注意，可別以為這是因為自己體質好睡的關係，有可能是身體警號。張益豪醫生提到，一秒入睡其實不好，健康年輕人躺在床上平均約7至8分鐘才會入睡，上床秒睡可能有「睡眠債」問題，可依以下7個問題來檢視自己的睡眠品質、評估是否有睡眠債問題： 假日的睡眠時間比平日多 2 小時以上（ 3 分）

時常發現自己在電車或沙發上打瞌睡（ 1 分）

一沾床便立刻入睡（ 1 分）

早上起不來，睡醒後沒有神清氣爽的感覺（ 1 分）

上午時常昏昏欲睡（ 1 分）

必須設鬧鐘才能起床（ 1 分）

每周至少有 3 天在不同時段就寢（ 1 分） 檢視符合自己的部分後計算總分，張益豪醫生表示，總分若為0分，代表處於沒有睡眠負債的理想狀態；1分以上，代表有良好睡眠；3分以上，代表可能正在累積睡眠負債；6分以上，代表睡眠負債嚴重，需改善生活模式；滿分9分，代表睡眠負債即將破產，須立即充分休息！