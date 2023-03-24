一種病令每一件內褲都血淋淋？雷射手術20分鐘解決

透過痔瘡雷射整形手術，使痔瘡逐漸萎縮、自然壞死並同步完成止血，其微創的傷口僅0.2公分，不會傷及肛門括約肌、腸道粘膜等腸道及肛門組織。

一位66歲退休男教師，因裝置心臟血管支架需長期吃抗凝血藥，使他的痔瘡宿疾更加嚴重，幾乎天天都便後流血不止，每一件內褲都有洗不乾淨的血跡，痛苦不堪。但因手術中恐較難掌控出血問題，不太適合做傳統痔瘡切除手術，經醫師建議改採取雷射整形手術，20分鐘手術解決他長期困擾，更提升生活品質。

服用抗凝血藥讓痔瘡更充血 傳統手術有風險

澄清醫院中港院區大腸直腸外科主任邱錫雄表示，這位男患者在門診時特別提及自己曾經因心肌梗塞，經裝置心臟血管支架才救回一命，卻因而需長期服用抗凝血藥，以免再形成血栓，沒想到他的痔瘡宿疾好像嚴重起來，每天排便後都發現有流血現象，即使用衛生紙擦拭後，血跡還會留在內褲上。

邱錫雄指出，痔瘡的形成是在黏膜與直腸上靜脈叢曲張造成的靜脈腫塊，如果患者因服用抗凝血藥，有可能讓痔瘡內的血管更加充血，而造成更嚴重的排便後出血現象，尤其傳統手術要考慮讓患者暫時停吃抗凝血藥，而停藥期間是否會造成患者再形成血栓，心血管再塞住而危及生命，真是兩難，不但患者猶豫不決，執行手術的醫師也有所考慮，通常這樣的病人也只能忍受痔瘡流血的痛苦。