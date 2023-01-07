一街都係飲品誘惑！營養師教你6招輕鬆幫孩子減糖

營養師廖容綺建議，讓孩子習慣喝無糖或減糖飲品，並且控制糖分攝取量、學習如何看營養標示，久而久之，孩子反而不愛全糖飲料，甚至覺得「很膩」。

廖容綺表示，曾經有媽媽詢問關於孩子吃甜食跟甜飲料的問題，「身為營養師的我當然知道糖對成長中孩子的影響。小時候在媽媽的掌控中，可以決定要給孩子吃甚麼？但不給吃，長輩會給，親朋好友會給，上了學更是有很多機會接觸到。記得當時哥哥開始上學，每周都有同學過生日還有各種節日慶祝活動永遠有收不完的餅乾、糖果、巧克力。」

台灣約有超過三分之一的小學生，每天喝含糖飲料！營養師廖容綺在臉書發文分享：「與其一直禁止，不如教育他」，讓孩子習慣喝無糖或減糖飲品，並且控制糖分攝取量、學習如何看營養標示，久而久之，孩子反而不愛全糖飲料，甚至覺得「很膩」。

要讓小孩不吃甜食、不喝甜飲是很難的一件事，但仍有方式可讓孩子吃得健康。廖容綺說明：「與其一直禁止，不如教育他，這點很重要！但習慣是要從很小的時候訓練養成，食育愈小愈早開始愈好，父母都需要費心的，我認為『把心力花在教育(食育)，當孩子離開我們控制範圍時，才會自律，他會選擇食物』。」

減糖 6 招

她特別提供方法給家長們參考：

1. 嘗試：

從孩子小的時候，開始給副食品的時候，就要多方面的讓孩子嘗試各種味道。味覺有「酸、甜、苦、辣、鹹」，食物亦是有各種味道，拿「真食物，天然食物」讓孩子嘗試，讓他們知道各種味道，不是只有「甜」跟「不甜」。

2. 習慣：

習慣需要從很小的時候建立的，養成喝無糖的飲料，即便要喝有糖，也是減糖的。

3. 學習：

當孩子開始懂字時，就學習怎麼閱讀營養標示、認識零食、飲料所含的糖量，並實地的帶到賣場教他會如何挑選。同理：如果他想喝蘋果牛奶時，請孩子找看看包裝上的成分是否有蘋果，或只是添加香料而已。

4. 平衡：

當吃甜食的時候，例如蛋糕就不要搭配甜的飲料，控制一下當餐進食的糖量。

5. 分享：

分享、定量不過量。買的量不要大包裝，或著回家分裝。給的時候要定量或切小塊，大家一起分享。

6 感受：

如果長期在全糖的浸潤下長大，孩子只會覺得永遠都不夠甜。廖容綺分享，自己的孩子是喝無糖或低糖飲料長大的，當他們喝到全糖飲料時，可以讓他們感受差異性，他們通常會說全糖「很膩」、「根本不解渴」、「會喝不完」，自然就不會再喝全糖的飲料。也可以拿真食物的草莓，跟香料的草莓糖比較，教育孩子甚麼才是食物的原味？

廖容綺最後呼籲，除了以上的技巧外，「環境」是很重要的，減糖是需要家長們一起執行的，一起「刻意的練習」養成習慣。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】