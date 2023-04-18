一邊陰囊又熱又重 或是精索靜脈曲張

一般靜脈曲張多發生在腿部，但有一種男士獨有的靜脈曲張，卻會發生在陰囊，亦即精索靜脈曲張。部分人或會感到疼痛，又或因此而影響精子質素，如果患者有生育計劃，不妨先處理好精索問題。 精索靜脈是將血液由睾丸輸送回心臟的血管，如這些血管脹大，變得明顯，嚴重時以手觸摸或目視可發現陰囊上有一條條浮凸的彎曲靜脈，便有可能是精索靜脈曲張。泌尿科專科醫生鄭冠中指出，「左側的精索靜脈會以較直角的角度回流到左腎靜脈，使血管內壓力較高、血液回流相對困難，因此精索靜脈曲張較常出現在左側陰囊。」



靜脈瓣失去功效 雖然醫學界仍未肯定精索靜脈曲張的成因，但估計有可能是精索靜脈內的靜脈瓣失去功效，令血液於靜脈積聚，靜脈擴大形成靜脈曲張。鄭冠中提醒，「還有一個原因是腎腫瘤壓住精索靜脈導致，不過只有極少數個案。值得一提的是，所有年齡的男士都可能患上精索靜脈曲張。」 或有墜落感 大多數精索靜脈曲張的患者並不會感到不適，而情況較嚴重或明顯的患者，則可能出現間歇性陰囊腫痛，鄭冠中解釋，「他們會有一邊陰囊較重的感覺，或感到行路墜落感較重。而症狀有可能因性行為、長時間站立、走路或劇烈運動而加劇。」不過對男士最大的影響還是生育能力。因為精索靜脈曲張使較多血液停留在睾丸附近，令睾丸溫度升高，影響精子製造。精子的數量、形態，或活動能力都可能出現問題，繼而造成不育。

