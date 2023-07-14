七十歲老翁罕見全身性血管阻塞 連開6次刀續命

老翁因髖關節疼痛就醫，經檢查發現主動脈、腹主動脈、胸主動脈都有問題，在置放支架後，發現心臟瓣膜閉鎖不全，頸動脈及冠狀動脈嚴重狹窄也塞住，「等於全身血管都出問題」。

花蓮1名72歲池姓老翁患有三高，因髖關節疼痛就醫，原以為是舊疾復發，經檢查發現竟是心血管疾病所致，腹主動脈瘤、胸主動脈潰瘍、頸動脈及冠狀動脈都塞住，外加主動脈瓣膜重度逆流，醫生形容「等於全身血管都出問題」，經門諾醫院心臟血管內外科醫生通力合作，歷經1年半共6次手術救命。

先放置頸動脈支架 再接受瓣膜置換手術

門諾醫院心臟血管外科醫生黃振銘指出，「此個案為罕見全身性血管阻塞病例」，很少遇到這麼嚴重個案，老翁的主動脈、腹主動脈、胸主動脈都有問題，在置放支架後，發現心臟瓣膜閉鎖不全，心臟手術術前檢查時，又看到頸動脈及冠狀動脈嚴重狹窄也塞住，於是先放頸動脈支架後，才能進行開心冠狀動脈繞道及主動脈瓣膜置換手術。

心臟內科陳翰興醫生補充，老翁主動脈瓣膜逆流程度大，開刀術前檢查又發現更多問題，包括頸動脈狹窄，在2側均狹窄情況下，很容易在開心手術時，因血液供應不足導致中風，於是共進行2次手術，置放頸動脈支架，手術成功後再進行冠狀動脈繞道及主動脈瓣膜置換手術。