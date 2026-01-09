七成人不知肥胖是病 亂用瘦瘦筆可致命

肥胖不只影響外觀，更會影響健康。一項調查發現，七成人不知肥胖為病，香港肥胖醫學會會長陸安欣醫生指，受訪者普遍只知道肥胖與第二型糖尿病、高血壓和冠心病有關，但不了解其他相關併發症，認為公眾對肥胖症的了解仍流於表面。另外如體重正常之人士濫用處方藥物「瘦瘦筆」或有致死風險。 肥胖已被世界衛生組織列為疾病，但港人對肥胖的認知仍不足。香港肥胖醫學會早於2018年進行一項香港市民對肥胖認知及意見調查；其後再於去年2月完成同樣調查，共訪問1,005人，以比較港人7年來對肥胖症的了解。結果顯示，去年的肥胖比例有明顯上升，由22.3%升至27.2%；但對肥胖症的認知沒有改善，不足一半人了解身體質量指數(BMI)或腰圍是評估標準，分別只有38.7%及39.6%，更有67.1%不知肥胖是疾病。

不了解肥胖併發症 雖然普遍受訪者認為改善健康是減肥的主要原因，但他們普遍只知第二型糖尿病、高血壓和冠心病與肥胖有關，但不了解其他併發症如睡眠窒息症、脂肪肝、痛風及癌症等。 曾嘗試減肥的受訪者則明顯增加，由41.5%上升至47.9%，而大部分人仍選擇以節食及運動減肥，佔86.7%；其次為尋求營養師或體能教練協助(7.2%)及購買減肥產品(1.3%)。 三高一肥影響大 香港肥胖醫學會創會會長周振中醫生形容肥胖是百病之源，甚至比起三高等慢性病更棘手。「排除疾病引起，肥胖主要因生活失調所致，即熱量吸收遠遠大於熱量消耗，代謝變慢導致過多的能量轉化為脂肪，並囤積於內臟周圍。」他強調肥胖會導致多種併發症，包括最常見的心血管疾病、糖尿病外，還與睡眠窒息症、脂肪肝、痛風、不育及多種癌症有關，市民必須培養正確的生活及飲食方式，達到未病先防。



減肥用藥有嚴格指引 針對減肥治療，先以藥物輔助，無效才往上考慮手術治療。周振中強調，藥物治療有嚴格的醫學指引，用藥病人的BMI必須大過或等於30，又或大過或等於27並同時有與肥胖相關的併發症如糖尿病、高血壓等。 小心水貨假貨 現時針對減肥治療的藥物主要為GLP-1受體促效劑，用藥後會增加飽肚感、減少飢餓感，從而減少食物攝取；同時亦有保護心血管、減少心臟衰竭、延緩慢性腎病發展等方面的功效。惟GLP-1屬處方減肥藥物，患者必須在醫生指示下服用或使用，亦應維持健康良好的生活及飲食習慣。 至於近年興起的「瘦瘦筆」其實即GLP-1藥物，市面上亦充斥大量水貨，甚至假貨。香港藥學服務基金配安心藥房經理周漢輝藥劑師指，由於市面上的減肥藥屬於針劑藥物，如購買來歷不明的藥物，輕則無效，重則可能摻雜其他成分或受污染；水貨在運輸時也未必按照冷鏈要求保存，或影響藥效，甚至安全成疑。他另提醒體重正常之人士，用減肥針或有脫水甚至致死風險，切忌胡亂使用。 有關藥物為醫生處方藥物，市民亦可憑包裝的品牌商標、衛生署註冊號碼及雷射標籤二維碼認明正貨。