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健康
2025-04-29 18:30:00

七旬女肺部反覆罹癌 「微創消融手術」消弭開刀難題成功保肺

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呼籲大眾，早篩檢、早治療、早預防，肺癌的早期發現對於後續治療成效至關重要，若家族中有肺癌病史，更應該提高警覺。

呼籲大眾，早篩檢、早治療、早預防，肺癌的早期發現對於後續治療成效至關重要，若家族中有肺癌病史，更應該提高警覺。

70歲陳女士，之前因咳嗽逾半年，就醫經電腦掃描檢查發現兩側多發性結節，左下肺有2.3公分及0.7公分的肺腺癌，隨即進行左下肺葉切除手術。後續追蹤期間，左上肺的結節出現變大跡象，再進行左上肺結節切除手術，病理報告為第一期微侵犯肺腺癌。4年後，又發現右中肺出現約0.5公分的結節，電腦掃描顯示出有些微實質化變化，考量陳女士已接受過兩次左側肺臟切除，再次開刀恐影響肺功能與生活質素，經討論後決定接受微波消融手術，術後病人情況穩定、恢復良好，目前持續於門診追蹤。

腫瘤消融手術可保留肺功能 助攻癌症精準治療

奇美醫院胸腔外科主治醫生陳照坤指出，針對肺部腫瘤而言，手術切除仍是多數病人主要的治療選項，但部分病人因年齡、肺功能不足、曾多次開刀或其他健康考量等，需要採取手術切除以外的治療方式，避免可能的風險。而微創治療腫瘤消融手術(微波消融或冷凍消融)，盡可能保留肺功能及腫瘤根治的效果。

陳照坤醫生表示，腫瘤消融手術適用於多發性肺部腫瘤或復發轉移肺惡性腫瘤的病人，對於因心肺功能欠佳或不足以支撐肺部切除手術的病人來說，是一項兼顧安全與治療效果的利器。與放射治療或化療不同，腫瘤消融治療沒有累積劑量上限的限制，即使腫瘤日後不幸復發或轉移，仍可再次接受腫瘤消融治療，靈活性高。

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腫瘤消融手術非適用每位病人 及早篩檢與治療仍至關重要

陳照坤醫生提醒，腫瘤消融手術仍有出血或氣胸等風險，且由於無法於術後取得腫瘤檢體，難以明確判斷腫瘤性質，此外，若凝血功能極差、需長期接受洗腎治療、肝功能佳者，或是腫瘤位置貼近大血管、腫瘤體積過大等情況，皆可能限制其應用，因此病人應與專業醫生充分討論病情與風險，選擇最適合自身的治療方式。

也呼籲大眾，早篩檢、早治療、早預防，肺癌的早期發現對於後續治療成效至關重要，若家族中有肺癌病史，更應該提高警覺。低劑量電腦掃描(LDCT)篩檢是一種有效的早期篩檢方法，能夠幫助發現肺部微小變化，及早進行診斷並在疾病未擴散前進行有效治療。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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