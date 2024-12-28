七旬婆婆頻頻「Hang機」！腦部影像如「熱十字麵包」竟是罕見失智症

71歲黃婆婆偶爾會出現時間感混亂、行走緩慢徵狀，家人原本不以為意，沒想到最近頻頻出現「hang機」症狀，不僅對外界刺激沒有反應，甚至還因暈厥送急診，檢查結果腦部影像出現「熱十字麵包徵候」，綜合多項臨床表現後研判是罕病「多發性系統萎縮症(Multiple system atrophy，MSA)」惹禍，幸好保守治療後症狀改善，也讓婆婆重展笑臉。

多發性系統萎縮症 為非典型失智症 亞洲大學附屬醫院神經內科主任吳致螢指出，失智症多數源自於腦部退化性疾病，但是繼發性因素混和參雜後，導致共同影響腦部功能亦非少見，如腦血管疾病或頭部外傷等，從而衍生諸多非典型失智症，其中前述患者所罹患的「多發性系統萎縮症」，就是其中之一，主要特徵為神經系統退化，如運動控制系統、自律神經系統、小腦平衡系統等。

罕見且無有效治療藥物 現以保守治療為主 吳致螢強調，此病是相對罕見的原發性腦部退化疾病，會有記憶力不佳、柏金遜症狀及明顯自律神經失常等，其盛行率僅約10萬分之2至5間，且無有效治療藥物，只能以症狀治療為主，例如以左旋多巴胺治療柏金遜症狀，但效果並不持久。 該患者保守治療後經建議多補充水分、飲食稍微增加鹽分攝取，甚至穿高腰的彈性襪等非藥物治療後，症狀有明顯改善而順利出院，但也告知家人務必多關心患者的日常，若有異狀務必盡快就醫。

90 歲以上老人約每 3 位有 1 位失智症 老人生活功能須警覺 吳致螢提醒，隨著人類平均壽命逐漸增長，失智症的盛行率亦逐年增加，根據調查，65歲以上老年人，20人中就有1人罹患輕度以上的失智症，90歲以上更是接近3位中有1位罹病，若家屬發現親人有出現短期記憶力下降且生活功能逐漸失常，就需提高警覺。 吳致螢也呼籲，若合併出現其他非典型症狀，如動作障礙、癲癇或是直立昏厥、頻尿、心律或血壓波動大等自律神經失調症狀，照顧家屬可將觀察結果主動告知醫生，醫生才有機會聯想其他相對少見的失智病因的可能，再藉由腦部磁力共振影像、腦波儀、甚至腦脊隨液檢驗以確定或排除可能的病因。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】