七旬婦急性心肌梗塞重建血管 「心臟超飽和氧治療」大幅降低死亡率

亞東紀念醫院經皮冠狀動脈介入治療團隊發表全新「心臟超飽和氧治療(SupraSaturated Oxygen Therapy SSO2)」手術方式，成功完成困難度極高，亞洲第二例急性心肌梗塞重建血管後，執行心臟超飽和氧治療，大幅降低心肌梗塞後心肌受損範圍(26%)，並減少後續心臟衰竭及心因性死亡之風險。
老婦胸悶、氣促和冒冷汗 「急性前壁心肌梗塞」找上門
72歲的張女士過去患有糖尿病、高血壓、高血脂及吸煙病史，均按規律接受治療。今年7月，她因胸悶、氣促和冒冷汗的症狀逐漸加劇，而前往亞東醫院就診，經診斷為急性前壁心肌梗塞。亞東醫院立即啟動D2B團隊於82分鐘完成D2B(從病人到達醫院至心血管打通時間)，於左前降動脈植入塗藥支架後，由心臟血管內科心導管室醫生進行約60分鐘心臟超飽和氧治療。
張女士於術後第5天順利出院，在心臟團隊的照護下恢復良好。檢查報告發現，心臟超音波顯示她的心臟射血分率為61%；心臟磁振造影則顯示心臟功能達到59.1%。
心臟超飽和氧治療 降低微血管阻塞、預防心臟衰竭
心臟疾病為本港十大死因中的第二號殺手，且有明顯年輕化的趨勢，不可忽視。近年來，國際上已發展創新的治療方式「心臟超飽和氧治療」，透過抽取病人動脈血液，經過超飽和氧氣裝置注入高壓力氧氣，再經由心導管將富含高濃度氧氣的血液送入冠狀動脈，藉此有效降低微血管阻塞，改善冠狀動脈微血流，從而減少心肌梗塞的範圍，並進一步預防心臟衰竭等併發症的發生。
目前，亞洲僅有馬來西亞成功執行此手術，而台灣亞東醫院是亞洲第二個成功完成此手術的國家與醫療機構。副院長彭渝森也提醒心血管疾病的高危險族群，如吸煙、肥胖、糖尿病和高血壓患者，應密切關注自身健康狀況，定期進行健康檢查，預防和早期發現疾病。
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