七旬婦急性心肌梗塞重建血管 「心臟超飽和氧治療」大幅降低死亡率

亞東紀念醫院經皮冠狀動脈介入治療團隊發表全新「心臟超飽和氧治療(SupraSaturated Oxygen Therapy SSO2)」手術方式，成功完成困難度極高，亞洲第二例急性心肌梗塞重建血管後，執行心臟超飽和氧治療，大幅降低心肌梗塞後心肌受損範圍(26%)，並減少後續心臟衰竭及心因性死亡之風險。

老婦胸悶、氣促和冒冷汗 「急性前壁心肌梗塞」找上門 72歲的張女士過去患有糖尿病、高血壓、高血脂及吸煙病史，均按規律接受治療。今年7月，她因胸悶、氣促和冒冷汗的症狀逐漸加劇，而前往亞東醫院就診，經診斷為急性前壁心肌梗塞。亞東醫院立即啟動D2B團隊於82分鐘完成D2B(從病人到達醫院至心血管打通時間)，於左前降動脈植入塗藥支架後，由心臟血管內科心導管室醫生進行約60分鐘心臟超飽和氧治療。 張女士於術後第5天順利出院，在心臟團隊的照護下恢復良好。檢查報告發現，心臟超音波顯示她的心臟射血分率為61%；心臟磁振造影則顯示心臟功能達到59.1%。