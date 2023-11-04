七旬男子患「腰椎狹窄症」手術怕傷神經　1治療法降風險

當人體結構隨著年齡而退化，逐漸產生脊椎椎間盤高度減少、脊椎骨產生骨刺、軟組織出現增生肥厚等現象，造成脊髓和神經根的壓迫就是所謂的「脊椎狹窄症」。

72歲的戴先生深受背痛和腳麻的困擾多年，最近甚至連走路都開始受到影響，經磁力共振查明病因來自於腰椎有三節段發生脊椎狹窄，造成神經的壓迫。最後與醫生詳細討論，決定以「脊椎雙通道內視鏡微創減壓手術」來改善病況，目前也恢復良好。

「脊椎狹窄症」好發逾 60 歲人士「間歇性跛行」為典型症狀

安南醫院骨科醫生李威佑說明，人體的脊椎由數個脊椎骨與軟組織組成，而在脊椎的正中心有脊髓和神經根通過，當人體結構隨著年齡而退化，逐漸產生脊椎椎間盤高度減少、脊椎骨產生骨刺、軟組織出現增生肥厚等現象，造成脊髓和神經根的壓迫就是所謂的「脊椎狹窄症」，尤其好發於第4、5節腰椎之間的椎管狹窄，且最容易找上超過60歲的人。

至於常見的症狀，有背痛、臀部位置的轉移痛、下肢疼痛麻木或無力等症狀。李威佑醫生補充，另一個典型的症狀為「間歇性跛行」，意即患者僅是走一小段路便出現疼痛，但在休息過後又會改善。此外，平時站直或是背部後仰等動作，皆可能引發上述症狀，惟背部微彎或坐姿可得到緩解。他提到，輕度的脊椎狹窄症可以透過休息、藥物，或是物理治療得到緩解；當神經症狀惡化且保守治療無效時，則須考慮手術治療。