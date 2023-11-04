七旬男子患「腰椎狹窄症」手術怕傷神經　1治療法降風險

72歲的戴先生深受背痛和腳麻的困擾多年，最近甚至連走路都開始受到影響，經磁力共振查明病因來自於腰椎有三節段發生脊椎狹窄，造成神經的壓迫。最後與醫生詳細討論，決定以「脊椎雙通道內視鏡微創減壓手術」來改善病況，目前也恢復良好。
「脊椎狹窄症」好發逾60歲人士「間歇性跛行」為典型症狀
安南醫院骨科醫生李威佑說明，人體的脊椎由數個脊椎骨與軟組織組成，而在脊椎的正中心有脊髓和神經根通過，當人體結構隨著年齡而退化，逐漸產生脊椎椎間盤高度減少、脊椎骨產生骨刺、軟組織出現增生肥厚等現象，造成脊髓和神經根的壓迫就是所謂的「脊椎狹窄症」，尤其好發於第4、5節腰椎之間的椎管狹窄，且最容易找上超過60歲的人。
至於常見的症狀，有背痛、臀部位置的轉移痛、下肢疼痛麻木或無力等症狀。李威佑醫生補充，另一個典型的症狀為「間歇性跛行」，意即患者僅是走一小段路便出現疼痛，但在休息過後又會改善。此外，平時站直或是背部後仰等動作，皆可能引發上述症狀，惟背部微彎或坐姿可得到緩解。他提到，輕度的脊椎狹窄症可以透過休息、藥物，或是物理治療得到緩解；當神經症狀惡化且保守治療無效時，則須考慮手術治療。
傳統手術將神經做足夠的減壓 但恐有傷害神經風險
李威佑表示，因為狹窄的位置多達三節，醫生通常會建議做神經減壓合併腰椎融合手術，以預防減壓術後產生的脊椎不穩定；脊椎狹窄症手術的核心原則是「將神經做足夠的減壓」，藉由移除部分椎板、骨刺，以及增厚的黃韌帶，來解除神經的壓迫。過去傳統手術因對骨性結構和軟組織的破壞較大，術後可能發生腰椎不穩定的情形，故減壓手術往往會合併腰椎融合手術一起進行。腰椎融合手術需要在體內置入內固定器，過程就有傷及神經的風險性存在，且術後還可能面臨腰椎活動度降低、椎體融合失敗、內固定鬆脫或鄰近節退化等問題。
「脊椎雙通道內視鏡微創減壓手術」 精準、降低神經受傷風險
李威佑強調，「脊椎雙通道內視鏡微創減壓手術」透過內視鏡影像系統，提供清楚的手術視野，能精準地針對神經壓迫處做減壓，大幅降低神經受傷的風險，且不需要在體內置入內固定器，便能最大程度地保持腰椎穩定度。微創手術不僅更精準，神經受傷風險亦更低。不只大大減少患者的術後疼痛，也改善了患者的生活品質。
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