七旬男小便滴滴答答 「1微創前列腺手術」成功改善泌尿道問題

76歲周姓患者，排尿困難8年多，如廁要花很就時間才尿得完，而且常常有餘尿而且滴在馬桶邊緣，藥物治療一直沒有明顯改善。再次就醫檢查後，確認是因長期前列腺肥大，造成泌尿道出現排尿斷斷續續、尿不乾淨的情況。

微創前列腺水刀治療 影響導引精準治療、降低熱傷害風險 童綜合醫院泌尿科主任許兆畬表示，多數良性前列腺增生患者在接受治療時，想要緩解不適症狀，卻又擔心影響性功能和任何尿失禁功能的損害。然而，微創前列腺水刀治療系統擁有即時影像導引功能，同時提供膀胱鏡及經直腸超聲波影像，因此不僅能清晰呈現出前列腺立體影像，術中連續執行辨識關鍵解剖結構，精密制訂需切除的組織範圍和需要避開的正常結構，能提供每一位個人專屬度身訂造的治療計劃。 另外，水刀治療系統是採用免加熱水刀噴射技術，切除肥大部位時不會對前列腺其他細胞組織產生熱傷害。

自述前列腺藥物致性趣缺缺 患者術後提升生活品質 許兆畬強調，微創水刀治療系統是一種創新機械手臂輔助精密自動化控制的手術，可適用於各種大小和形狀的前列腺肥大，符合患者需求，並提供安全、個人化、快速緩解且低副作用的治療選擇。 該名患者經過檢查評估後，建議進行微創前列腺水刀手術，術後患者恢復良好，隔天即可下床活動，僅住院三日就返家休養，一個月後排尿完全沒問題，生活正常如昔。術後47天覆診，周姓患者說，以前總是尿尿滴到馬桶邊緣，現在術後尿尿不但不會滴到馬桶邊緣，還像水柱一樣強又有力道；還有以前吃前列腺治療藥物時，總覺得性趣缺缺，手術後完全沒有這樣的感覺，生活品質也有很大的提升。

切勿延遲就醫 恐導致膀胱及腎臟功能損害 許兆畬呼籲男性朋友，前列腺會隨年齡增長而增生變大，但患者往往忽略或拖到最後真的很難排尿才就醫，延遲就醫可能導致膀胱功能或腎臟功能出現無法逆轉的傷害，因此當有早期症狀出現(排尿困難、頻尿等)，就應該盡早到找專業泌尿科醫生診治，提供最適切的方式來治療。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】